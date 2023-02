Eilmeldung Russland Putin setzt Beteiligung an "New-Start"-Vertrag aus Stand: 21.02.2023 12:26 Uhr

Russland setzt nach Angaben von Präsident Putin die Teilnahme am "New-Start"-Atomwaffenvertrag mit den USA aus. Das Land müsse bereit sein, Atomwaffentests wieder aufzunehmen, sollten die USA das tun, sagte Putin.

Russland setzt seine Teilnahme am "New Start"-Vertrag mit den USA aus, der die strategischen Atomwaffenarsenale beider Seiten begrenzt. Das kündigt Präsident Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament an. Er sehe sich gezwungen, bekannt zu geben, dass Russland seine Teilnahme an dem Vertrag über strategische Offensivwaffen aussetze.

"Wir ziehen uns nicht daraus zurück, aber wir setzen unsere Teilnahme aus." Wenn die USA Atomtests vornähmen, werde Russland das ebenfalls tun.

Vertrag trat 2011 in Kraft

Der Vertrag dient dazu, der Vergrößerung von Atomwaffenarsenalen entgegenzuwirken. Er wurde 2010 in Prag unterzeichnet, trat 2011 in Kraft und wurde 2021 unmittelbar nach Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden um weitere fünf Jahre verlängert.

Damit wird begrenzt, wie viele Atomsprengköpfe mit großer Reichweite die Länder stationiert haben können. Zudem wird die Verwendung von Raketen beschränkt, die Atomwaffen transportieren können. Putin sagte, Russland ziehe sich vorerst nicht vollständig aus dem Vertrag zurück.