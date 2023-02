Russlands Krieg gegen die Ukraine China fordert Waffenruhe und Friedensverhandlungen Stand: 24.02.2023 04:28 Uhr

China pflegt in der Regel enge Kontakte zu Russland. Im Ukraine-Krieg will es sich nun als Konfliktlöser präsentieren und fordert in einem 12-Punkte-Papier unter anderem eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen.

China hat zu einem Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland aufgerufen. Zudem rief Peking zur Aufnahme von Friedensgesprächen auf, um den Krieg zu beenden.

Die Forderungen sind Teil eines Zwölfpunkteplans, den das Außenministerium am ersten Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine veröffentlichte. Verlangt werden auch das Ende der westlichen Sanktionen gegen Russland, Maßnahmen zur Sicherung von Atomanlagen, die Einrichtung humanitärer Korridore zur Evakuierung von Zivilisten sowie Schritte, um den Export von Getreide sicherzustellen.

Vorschlag wiederholt größtenteils bekannte Positionen Pekings

China hat versucht, sich in dem Konflikt als neutral darzustellen, ist Russland aber zugleich in enger Partnerschaft verbunden und hat es vermieden, Moskaus Invasion zu kritisieren oder diese auch nur mit diesem Begriff zu benennen. Dem Westen hat Peking indes wiederholt vorgeworfen, den Konflikt provoziert zu haben und die Flammen durch Waffenlieferungen an die Ukraine weiter anzufachen.

Der chinesische Vorschlag wiederholt vor allem seit langem etablierte chinesische Positionen, einschließlich des Bezugs auf die Notwendigkeit, dass die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder effektiv garantiert werde. Peking fordert zudem ein Ende einer Mentalität des Kalten Krieges - eine chinesische Standardbezeichnung für das, was von der Volksrepublik als US-Hegemonie und Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder betrachtet wird.

Peking will "chinesische Weisheit" zur Verfügung stellen

Beim Beschluss einer nicht-bindenden Resolution der UN-Vollversammlung, die Russland zu einer Beendigung der Kämpfe und zum Abzug seiner Truppen aufruft, enthielt sich China am Donnerstag.

Erst zum Beginn der Woche hatte der chinesische Außenminister Qin Gang den Teilnehmern einer Sicherheitskonferenz in Peking eröffnet, sein Land wolle eine Rolle bei der Beendigung des Krieges spielen. China sorge sich, dass der Krieg weiter eskalieren und "außer Kontrolle" geraten könne. Peking werde weiter zu Friedensgesprächen auffordern und "chinesische Weisheit" zur Verfügung stellen, um eine politische Einigung zu erwirken.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte unterdessen in einem Interview der Nachrichtenagentur AP, er sehe Anzeichen, dass China Russland in dessen Krieg gegen die Ukraine unterstützen könnte.

Selenskyj begrüßt Friedensvorschlag aus Peking

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte einen chinesischen Vorschlag mit dem Ziel eines Friedens in der von Russland angegriffenen Ukraine schon vor dessen Veröffentlichung begrüßt. Er sprach von einem wichtigen ersten Schritt.

"Ich denke im Allgemeinen, dass die Tatsache, dass China begonnen hat, über Frieden in der Ukraine zu sprechen, ich denke, dass dies nicht schlecht ist", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez.