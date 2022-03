Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland blockiert Google News ++ Stand: 24.03.2022 01:17 Uhr

Die russische Medienaufsichtsbehörde hat den Zugang zu Google News eingeschränkt. Großbritannien will zusätzliche Waffen an die Ukraine liefern. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russische Medienaufsicht: Zugang zu Google News eingeschränkt

EU-Ratschef Michel wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Großbritannien verspricht Ukraine 6000 weitere Raketen

Großbritannien will weitere Waffen an Ukraine liefern Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Lieferung von 6000 zusätzlichen Raketen an die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland versprochen. Außerdem werde sein Land die Ukraine mit weiteren 25 Millionen Pfund (30 Millionen Euro) finanzieller Hilfe unterstützen, kündigte Johnson an. Bei dem NATO- und G7-Gipfel heute in Brüssel will Johnson die Verbündeten zudem auffordern, im Konflikt mit Russland "einen Gang höher zu schalten", erklärte sein Büro. Johnson werde unter anderem "verstärkte Verteidigungsunterstützung für die Ukraine und eine Verstärkung der Wirtschaftssanktionen" gegen Russland vorschlagen. Außerdem sollten die westlichen Verbündeten die ukrainischen Streitkräfte mit Geheimdienstinformationen für weiterreichende Angriffe auf russische Stellungen versorgen.

Ukrainischer Präsident ruft zu weltweiter Unterstützung auf Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Menschen in aller Welt zur Demonstration ihrer Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Sie sollen "auf ihre Plätze und Straßen" kommen, um sich an die Seite seines Landes und gegen den Krieg zu stellen. In einer Videoansprache sagte er, der Krieg breche "mein Herz, die Herzen aller Ukrainer und aller freien Menschen auf der Welt". Er rief die Menschen dazu auf, von heute an - genau einen Monat nach dem Beginn der russischen Invasion - ihre Unterstützung für die Ukraine sichtbar zu zeigen.

Russische Medienaufsicht schränkt Zugang zu Google News ein Die russische Medienaufsichtsbehörde hat den Zugang zu Google News eingeschränkt. Die Entscheidung sei auf einen Antrag der russischen Generalstaatsanwaltschaft hin erfolgt, teilte die Behörde Roskomnadsor laut russischen Nachrichtenagenturen mit. Google News habe "Zugang zu zahlreichen Publikationen und Materialien geboten, die falsche Informationen" über den Verlauf von Russlands "besonderem Militäreinsatz auf ukrainischem Gebiet enthielten", hieß es in der Mitteilung. Seit dem Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine vor einem Monat haben die russischen Behörden den Zugang zu Online-Medien massiv eingeschränkt. Gesperrt wurde unter anderem die Website der BBC. In dieser Woche verhängte ein Gericht in Moskau ein Verbot gegen die Onlinedienste Facebook und Instagram. Auch der Zugang zu Twitter ist in Russland eingeschränkt. Das russische Parlament hatte Anfang März ein Gesetz verabschiedet, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von "Falschnachrichten" über das Militär vorsieht. Das Gesetz beunruhigt vor allem Oppositionelle und Kreml-kritische Medien, die befürchten, dass sie für Äußerungen über den russischen Militäreinsatz in der Ukraine strafrechtlich verfolgt werden. Medien in Russland Letzte Bastion YouTube YouTube ist in Russland zur wichtigsten Plattform für Oppositionelle aus Politik und Medien geworden.

Charles Michel wirft Russland Kriegsverbrechen vor EU-Ratschef Charles Michel hat Russland vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. "Mit dem Fortschreiten des Kriegs beobachten wir, dass Russland zunehmend die Zivilbevölkerung angreift und Krankenhäuser, Schulen und Unterkünfte ins Visier nimmt", schrieb der Belgier in seinem Einladungsschreiben für den anstehenden EU-Gipfel in Brüssel. "Diese Kriegsverbrechen müssen sofort aufhören." Zuvor hatte bereits die US-Regierung russischen Truppen in der Ukraine erstmals offiziell Kriegsverbrechen vorgeworfen. Auch Michel hatte vergangene Woche bereits gesagt, dass in der Ukraine sicherlich Kriegsverbrechen begangen würden. Krieg in der Ukraine USA werfen Russland Kriegsverbrechen vor US-Außenminister Blinken hat Russland offiziell Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen.