Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich bei seinen Landsleuten für einen Monat Widerstand gegen den russischen Einmarsch bedankt. Aus mehreren Städten wurden 3300 weitere Evakuierungen gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Rund 3300 Evakuierungen aus mehreren ukrainischen Städten

In der Ukraine sind im Laufe des Donnerstages mehr als 3300 Menschen aus Gebieten mit aktiven Kampfhandlungen evakuiert worden. Das teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in ihrer allabendlichen Videobotschaft zum Stand der Fluchtkorridore mit. Der Großteil von ihnen, rund 2700 Personen, habe aus der Hafenstadt Mariupol kommend mit privaten Transportmitteln die Großstadt Saporischschja erreicht. Ein Konvoi mit humanitärer Hilfe und Bussen zur Evakuierung in die heftig umkämpfte Hafenstadt sei den dritten Tag infolge nicht durchgelassen worden. Bislang werden Evakuierungswillige in mehreren Orten rund um Mariupol abgeholt. Aus drei Dörfern bei der Hauptstadt Kiew habe man rund 500 Menschen holen können, sagte Wereschtschuk weiter.