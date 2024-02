liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet russische Angriffe auf Dnipro ++ Stand: 13.02.2024 03:58 Uhr

Russland hat offenbar die Infrastruktur der Großstadt Dnipro in der Ostukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Präsident Selenskyj hat erstmals eine Sitzung des Oberkommandos mit den neuen Mitgliedern abgehalten. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat offenbar erneut zivile Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. Der Bürgermeister der zentralukrainischen Stadt Dnipro, Borys Filatov, schrieb auf Telegram, dass infolge von russischen Angriffen die Strom- und Wasserversorgung in einigen Gebieten unterbrochen wurde. Es gab laut der ukrainischen Luftwaffe einen kombinierten Drohnen- und Raketenangriff auf die Stadt.

Nach dem Umbau der Militärführung hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals eine Sitzung des Oberkommandos mit den neuen Mitgliedern abgehalten. Anwesend bei der Besprechung war unter anderem der in der vergangenen Woche zum Oberbefehlshaber ernannte Generaloberst Olexander Syrskyj, wie Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache sagte. Es sei um die Lage an der Front im Osten und im Süden des Landes gegangen, fügte er hinzu. Auch sei besprochen worden, wie die kritische Infrastruktur - etwa Strom- und Wasserversorgung - bestmöglich geschützt werden könne.

