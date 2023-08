liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Drohnenangriffe auf Charkiw ++ Stand: 01.08.2023 03:35 Uhr

Russland hat die ukrainische Stadt Charkiw örtlichen Angaben zufolge mit Drohnen angegriffen. Kiew hofft auf Langstreckenraketen und Marschflugkörper aus Deutschland. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, hofft im Verteidigungskampf seines Landes gegen Russland auf Langstreckenwaffen aus Deutschland und fordert zugleich mehr Tempo bei der Lieferung. Deutschland habe zwar keine Kampfflugzeuge vom Typ F-16, "aber Langstreckenraketen aus Deutschland würden wir gerne nehmen, auch den Marschflugkörper "Taurus", Munition und schweres Gerät zur Entminung von Gelände, in dem sich russische Streitkräfte verbarrikadiert haben", sagt Makeiev den Zeitungen "Rheinische Post" und "General-Anzeiger". Er hoffe, dass die "Taurus"-Lieferung nicht so lange dauere wie die Panzerdebatte in Deutschland.

In der Stadt Charkiw sind bei nächtlichen russischen Angriffen nach ukrainischen Angaben mehrere Drohnen in bewohntem Gebiet niedergegangen. "Eine der Drohnen hat zwei Stockwerke eines Studentenwohnheims zerstört", teilt Bürgermeister Ihor Terechow über die Messaging-App Telegram mit. "Ein Feuer ist ausgebrochen und die Rettungskräfte sind vor Ort."

Bilder in den sozialen Medien zeigen das brennende Dach eines Gebäudes, aus dem Rauch aufsteigt. Er spricht von drei Anschlägen auf die Stadt. Der Polizeichef der Region, Wolodymyr Tymoschko, sagt, es habe zwei Angriffe in der Nacht gegeben - einen auf die Universität und einen auf das Stadtzentrum. Das Gebäude der Hochschule sei zur Hälfte zerstört worden. Das Gebäude der Universität sei zum Zeitpunkt des Einschlags leer gewesen. Im Stadtzentrum sei eine Person verletzt worden, sagt er dem staatlichen Fernsehsender Suspilne.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Ukraine hat sich nach eigenen Angaben mit Kroatien darauf geeinigt, Getreide über Häfen in dem Balkanstaat zu exportieren. Russland hat offenbar ein weiteres Mal die Heimatstadt Selenskyjs angegriffen.