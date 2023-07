liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew kündigt Gespräche mit den USA an ++ Stand: 31.07.2023 07:08 Uhr

Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes sollen in dieser Woche Gespräche mit den USA über Sicherheitsgarantien beginnen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verspricht der Ukraine weitere Unterstützung. Die Entwicklungen im Liveblog.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine erneut Unterstützung zugesichert. Die globale geopolitische Landschaft sei volatil, sagte sie bei ihrem Besuch in der philippinischen Hauptstadt Manila. "Es ist bedrohlicher. Autoritäre Führer zeigen, dass sie bereit sind, ihren Drohungen Taten folgen zu lassen", so von der Leyen.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine erschüttere die Grundlagen der internationalen Ordnung. Er verstoße gegen die UN-Charta und die Grundprinzipien des Völkerrechts, "wie etwa territoriale Integrität und Souveränität". Deshalb unterstütze Europa "den mutigen Kampf der Ukraine, den mutigen Kampf gegen den Aggressor." Die "illegale Anwendung von Gewalt" könne nicht toleriert werden, "weder in der Ukraine noch im Indopazifik."

Die Ukraine will nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew in dieser Woche mit den USA Gespräche über Sicherheitsgarantien vor einem geplanten NATO-Beitritt des Landes beginnen. Es gehe dabei um konkrete und langfristige Verpflichtungen der USA, um der Ukraine jetzt zu einem Sieg gegen den russischen Angriffskrieg zu verhelfen und danach künftige Aggressionen Moskaus zu verhindern, teilte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, auf Telegram mit. Die G7-Gruppe hatte beim NATO-Gipfel in Vilnius entsprechende Sicherheitsgarantien angekündigt.

Saudi-Arabien will offenbar eine Friedensinitiative starten und lädt zu einer Konferenz nach Dschidda ein. Trotz gezielter Angriffe sieht der ukrainische Energieminister die Versorgung seines Landes mit Strom als gesichert an. Die Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.