liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA wollen Ukrainer in Arizona an F-16-Jets ausbilden ++ Stand: 25.08.2023 05:05 Uhr

USA wollen Ukrainer in Arizona an F-16-Kampfjets ausbilden. Russischen Berichten zufolge haben zwei Moskauer Flughäfen in der Nacht erneut den Flugverkehr ausgesetzt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Dem russische Verteidigungsministerium zufolge sind 42 von der Ukraine gestartete Drohnen über der Halbinsel Krim abgefangen worden. Wie das Ministerium mitteilte, hätten russische Streitkräfte die Drohnen am Morgen mit Hilfe von Luftabwehrraketen sowie Systemen der elektronischen Kriegsführung zerstört, beziehungsweise kontrolliert abstürzen lassen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps (RVC), Denis Kapustin, fordert die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner auf, den möglichen und bisher nicht offiziell bestätigten Tod ihres Gründers Jewgeni Prigoschin und ihres Kommandanten Dmitri Utkin zu rächen. "Ihr steht jetzt vor einer schweren Entscheidung. Ihr könnt euch in ein Wachhaus des russischen Verteidigungsministeriums stellen und als Wachhunde für die Vollstrecker Eurer Befehlshaber dienen oder Rache nehmen", sagte Kapustin in einer am späten Donnerstag veröffentlichten Videoansprache. Um Rache zu nehmen, würden sie aber auf die Seite der Ukraine wechseln müssen. Der RVC ist eine Gruppe russischer Kämpfer, die auf ukrainischer Seite kämpfen.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, haben die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo am frühen Morgen den Flugverkehr ausgesetzt. Das russische Militär erklärte, eine S-200 Langstreckenrakete aus der Ukraine über russischem Territorium abgefangen zu haben. Bewohner der russischen Regionen Tula und Kaluga hatten nach Berichten des russischen Online-Medienportals Baza zuvor in sozialen Medien von Explosionen berichtet, die sie in der Nacht gehört hatten. Der Flugverkehr war bereits am Dienstag und Mittwoch wegen ukrainischer Drohnenangriffe kurzzeitig unterbrochen worden.

Die USA wollen ukrainische Piloten ab Oktober an F-16-Kampfjets schulen. Dies teilte Pentagonsprecher Pat Ryder mit. Die Ausbildung der Ukrainer erfolge auf der Morris Air National Guard Base - einem Stützpunkt des für den Luftraum zuständigen Teils der Nationalgarde - in Tucson im Staat Arizona.

Zunächst sollen die Piloten auf der Luftwaffenbasis Lackland im texanischen San Antonio im September Englischunterricht erhalten, um ihre Sprachkompetenz auf einen Stand zu bringen, der für den Umgang mit den F-16-Jets nötig ist, wie Ryder ergänzte. Dänemark, die Niederlande und zuletzt Norwegen haben angekündigt, der Ukraine für deren Abwehrkampf gegen Russlands Truppen F-16-Jets aus US-Produktion zur Verfügung zu stellen.

