liveblog Attacke in Solingen ++ Kein Hinweis zu Aufenthaltsort des Täters ++ Stand: 24.08.2024 01:53 Uhr

Nach dem Anschlag in Solingen fehlen der Polizei wichtige Informationen. Die Ermittler müssten alle "Puzzleteile zusammenstecken", so ein Polizeisprecher. NRW-Innenminister Reul traf in der Nacht in Solingen ein.

Kein Hinweis zu Aufenthaltsort des Täters

Stadt Solingen bricht Jubiläumsfeier komplett ab

Der Polizei fehlen nach der Messerattacke in der Stadt Solingen mit mehreren Todesopfern und Schwerverletzten wichtige Informationen. Zum Aussehen des flüchtigen Verdächtigen gebe es keine gesicherten Erkenntnisse, sagte Polizeisprecher Alexander Kresta bei tagesschau24. "Wir haben derzeit keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort", fügte er hinzu. Die Ermittler müssten nun alle "Puzzleteile zusammenstecken".

Es gebe nur wenig verlässliche Informationen. "Ich glaube, das ist unser Riesenproblem. Wir haben noch nicht so viele Angaben zum Täter", sagte Kresta. Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock. "Die werden von uns im Augenblick professionell betreut und wir vernehmen diese natürlich, um da jetzt genauere Angaben zu bekommen."

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) reagierte bestürzt. Er sagte dem WDR:

Wir in Nordrhein-Westfalen, wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint. In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseren Landes, und ich glaube auch darüber hinaus, mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen. Ein Akt brutalster und sinnlosester Gewalt, der unser Land ins Herz getroffen hat.

Ganz Nordrhein-Westfalen stehe an der Seite der Menschen in Solingen und vor allem an der Seite der Opfer und ihrer Familien, so Wüst. Er dankte den Rettungskräften und der Polizei.

Nach der Messerattacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen mit drei Toten hat sich die Zahl der Schwerverletzten auf fünf erhöht.

Nach dem Anschlag mit drei Toten und mehreren Schwerverletzten hat die Stadt Solingen das Fest zum 650. Stadtjubiläum komplett beendet. Auch die für diesen Samstag und Sonntag geplanten Programmpunkte werden abgesagt, wie die Stadt in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Nach dem Anschlag in Solingen ist in der Nacht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Einsatzort eingetroffen. Er machte sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Am späten Freitagabend gab es bei der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen eine Messerattacke mit drei Toten und fünf Schwerverletzten. Dem Täter sei es gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Der Angreifer habe sehr gezielt auf den Hals seiner Opfer eingestochen, hieß es.