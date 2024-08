Verschärfung des Waffenrechts Faeser will Umgang mit Messern einschränken Stand: 11.08.2024 07:56 Uhr

Die Zahl der Messerangriffe in Deutschland steigt, gerade auch an Bahnhöfen. Innenministerin Faeser will mit einer Verschärfung des Waffenrechts dagegen vorgehen. Von den Kommunen forderte sie eine bessere Umsetzung von Verboten.

Bundesinnnenministerin Nancy Faeser will den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken. Dafür soll das Waffenrecht verschärft werden. Grund für die Pläne ist eine Zunahme von Messerangriffen, vor allem in Bahnhofsgegenden.

In der Öffentlichkeit sollen Messer demnach nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimetern statt bisher zwölf Zentimetern mitgeführt werden dürfen. "Für gefährliche Springmesser wollen wir ein generelles Umgangsverbot schaffen. Entsprechende Waffenrechtsänderungen werden wir in Kürze vorlegen", sagte die SPD-Politikerin der Bild am Sonntag. Die Innenministerin rief außerdem die Kommunen dazu auf, mehr Waffen- und Messerverbotszonen zu verhängen.

Zahl der Messerangriffe gestiegen

Im vergangenen Jahr wurden laut Polizeistatistik 8.951 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung bekannt, bei denen Messer zum Einsatz kamen. Dabei wurden Opfer mit den Waffen verletzt oder zumindest bedroht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 5,6 Prozent.

Die Bundespolizei - die unter anderem für Bahnhöfe zuständig ist - registrierte einen deutlichen Anstieg von Messerattacken im Umfeld einiger deutscher Bahnhöfe. Im Jahr 2023 verzeichnete die Behörde insgesamt 777 Messerangriffe in Bahnhofsgegenden - in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden bereits 430 solcher Fälle aufgenommen.

Länder fordern schärfere Regeln

Verschärfungen im Umgang mit Messern waren zuvor von den Ländern gefordert worden. Nach einer Reihe von Messerattacken in den vergangenen Monaten war der Ruf nach einer Änderung des Waffenrechts lauter geworden. Faeser hatte sich bereits im Frühjahr für ein generelles Waffenverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere bei Messern, ausgesprochen. Die Ministerin forderte ihrerseits, dass bestehende Verbote konsequenter durchgesetzt werden müssten.

In Deutschland sind Erwerb und Besitz bestimmter Messer bereits verboten - dazu zählen beispielsweise die sogenannten Butterfly-Messer. Ein Verstoß kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Laut Innenministerium dürfen zudem Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, sogenannte Einhandmesser, sowie feststehende Messer mit einer Klingenlänge von über zwölf Zentimeter nicht außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks mitgeführt werden. Verstöße können zu einer Geldstrafe führen.