Faeser will halbautomatische Waffen verbieten

Verbot halbautomatischer Waffen Faeser plant strengeres Waffengesetz Stand: 09.01.2023 12:16 Uhr

Innenministerin Faeser will das Waffenrecht verschärfen: Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen künftig nur mit Waffenschein zu haben sein. Der Privatbesitz besonders gefährlicher halbautomatischer Waffen soll verboten werden.

Das deutsche Waffenrecht soll nach dem Willen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) deutlich verschärft werden. Ein 48-seitiger Referentenentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, sieht vor, halbautomatische Schusswaffen zu verbieten. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch gegen einen kleinen Waffenschein erworben werden dürfen.

Waffentyp AR-15 bei Anschlägen verwendet

"Durch das Verbot kriegswaffenähnlicher halbautomatischer Feuerwaffen soll die Verfügbarkeit dieser Waffen verringert werden. Diese Waffen wirken besonders anziehend auf bestimmte Personenkreise und Tätergruppen, welche für Amok- und Terrortaten eine hohe Relevanz aufweisen", heißt es in dem Entwurf.

Als Beispiele werden das halbautomatische Sturmgewehr des Typs AR-15 und dessen Nachbauten genannt. Dieser Waffentyp wurde etwa 2019 beim Attentat auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland sowie beim rassistisch motivierten Amoklauf im US-amerikanischen Buffalo im vergangenen Jahr verwendet.

Laut "Süddeutscher Zeitung" kursieren in Deutschland rund 225.000 Waffen dieser Art, 60 Prozent davon befinden sich dem Bericht zufolge in Privatbesitz.

Solche Schreckschusspistolen sollen künftig nur noch mit einem kleinen Waffenschein erworben werden dürfen. Bild: dpa

Käufer müssen psychologisches Zeugnis vorlegen

Laut Referentenentwurf müssen Käufer beim Erwerb einer Waffe künftig auf eigene Kosten ein ärztliches und psychologisches Zeugnis vorlegen. Dies galt bisher nur bei Personen unter 25 Jahren oder wenn Zweifel an der persönlichen Eignung bestehen. Zudem soll der Informationsaustausch zwischen Meldeämtern und Waffenbehörden verbessert werden, etwa bei Hinweisen auf konkrete Selbst- oder Fremdgefährdung aufgrund einer psychischen Störung.

Der Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums soll in Kürze zur Abstimmung an die anderen Ressorts gehen. Vor allem vom Koalitionspartner FDP dürfte es Gegenwind geben: Bundesjustizminister Marco Buschmann lehnt eine Verschärfung des Waffengesetzes ab. Er sprach sich aber dafür aus, die geltenden Regelungen konsequenter anzuwenden.

Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung war eine Prüfung des Waffenrechts vereinbart worden, allerdings ohne Details zu möglichen Änderungen. Der private Besitz vollautomatischer Waffen ist in Deutschland bereits verboten.

Soll verboten werden: halbautomatische Sturmgewehre wie dieses. Bild: dpa

Faeser hatte schon nach der Razzia in der "Reichsbürger"-Szene angekündigt, das Waffenrecht zu verschärfen. Im Dezember wurden 25 mutmaßliche "Reichsbürger" festgenommen, auch ein großes Waffenarsenal wurde bei den Verdächtigen gefunden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor, die einen Umsturz des politischen Systems in Deutschland plante.

Die Übergriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht haben die Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts weiter angeheizt.