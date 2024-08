Frankreich Explosion vor Synagoge Stand: 24.08.2024 13:00 Uhr

In Südfrankreich ist es nach einem Brand vor einer Synagoge zu einer Explosion gekommen, bei der ein Polizist verletzt wurde. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus, die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt.

Bei einer Explosion vor einer Synagoge in der südfranzösischen Küstenstadt La Grande-Motte ist nach offiziellen Angaben ein Polizist verletzt worden. Die Polizei sei wegen mindestens zweier brennender Autos zu der Synagoge gerufen worden, erklärte Bürgermeister Stéphan Rossignol. Behördenangaben zufolge explodierte dann in einem der Autos ein Gasbehälter. Laut Rossignol zeichneten Überwachungskameras einen Mann auf, der die Fahrzeuge vor der Beth-Yaacov-Synagoge in Brand setzte.

Zwei Türen des Gebäudes wurden durch den Brand beschädigt, wie eine Quelle bei der Gendarmerie erklärte. Informationen über die Art der Verletzungen und den Zustand des betroffenen Polizisten gab es zunächst nicht. Der geschäftsführende Innenminister Gérald Darmanin sprach im Onlinedienst X von einem "offenbar kriminellen" Akt. "Ich möchte unseren jüdischen Mitbürgern und der Gemeinde meine volle Unterstützung zusichern", schrieb Darmanin. Auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron würden "alle Mittel mobilisiert", um den Täter zu finden. Nach Angaben aus seinem Umfeld wird der Innenminister am Nachmittag in La Grande-Motte erwartet.

Mehr Sicherheitskräfte vor jüdischen Einrichtungen

Inzwischen hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Auf Bitte von Präsident Macron soll die Zahl der Sicherheitskräfte vor jüdischen Glaubens- und Kultureinrichtungen verstärkt werden.

Antisemitisch motivierte Straftaten haben in Frankreich nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Beginn des Gaza-Kriegs deutlich zugenommen. Nach Angaben des jüdischen Dachverbands Crif hat sich die Zahl solcher Taten innerhalb eines Jahres von 436 auf knapp 1.700 nahezu vervierfacht.