eilmeldung Nordrhein-Westfalen Polizei nimmt mutmaßlichen Attentäter von Solingen fest Stand: 25.08.2024 00:24 Uhr

Der mutmaßliche Attentäter von Solingen wurde festgenommen, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul den tagesthemen. "Wir haben Beweisstücke gefunden", so Reul. Weitere Details nannte er noch nicht.

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Messerangriff von Solingen einen Tatverdächtigen festgenommen. Das gab Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) in den ARD-tagesthemen bekannt. "Derjenige, den wir den ganzen Tag in Wirklichkeit gesucht haben, der ist seit kurzer Zeit in Gewahrsam", sagte Reul. Es handelt sich um einen Mann, "den wir im höchsten Maße verdächtigen". Der Einsatz zuvor sei Teil der Fahndung gewesen.

Er werde jetzt vernommen. Ein Sprecher des Landesinnenministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, dass sich der Mann gestellt habe. Darüber hatten zuvor Spiegel und Bild berichtet.

"Beweisstücke gefunden"

"Es ist mehr als eine Vermutung", so Reul. "Wir haben nicht nur einen Hinweis auf diese Person gehabt, sondern wir haben auch Beweisstücke gefunden." Weitere Details nannte er noch nicht. Der nun festgenommene Mann soll nach Reuls Angaben in der Flüchtlingsunterkunft gelebt haben, in der es zuvor einen größeren Polizeieinsatz gegeben hatte, an dem auch Spezialeinheiten beteiligt waren.

Nach Angaben des Spiegel handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer. Er soll nach diesen Angaben Ende Dezember 2022 nach Deutschland gekommen sein und einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Den Sicherheitsbehörden war er nach Informationen des Spiegel bislang nicht als islamistischer Extremist bekannt. Diese Informationen wurden der dpa bestätigt.

Im Laufe des Tages hatte es bereits zwei Festnahmen gegeben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.