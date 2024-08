eilmeldung Messerangriff "Islamischer Staat" reklamiert Anschlag in Solingen für sich Stand: 24.08.2024 20:50 Uhr

Der "Islamische Staat" hat erklärt, für den Messerangriff in Solingen verantwortlich zu sein. Das teilte das IS-Propaganda-Organ Amak im Onlinedienst Telegram mit. Demnach soll es sich um einen Racheakt für "Muslime in Palästina und überall" handeln.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Anschlag im nordrhein-westfälischen Solingen für sich beansprucht. Ein "Soldat" des IS habe den Angriff "auf eine Versammlung von Christen in der Stadt Solingen in Deutschland" am Freitag verübt, teilte das IS-Propaganda-Organ Amak im Onlinedienst Telegram mit. Die Tat sei "als Rache für Muslime in Palästina und überall" verübt worden.

Einen Beleg dafür, dass der IS tatsächlich hinter dem Angriff steckt, wird nicht gegeben. Auch ein Beweis für einen Kontakt zwischen IS und dem Attentäter wird nicht geliefert.

Bei dem Angriff am Freitag tötete ein Mann drei Menschen und verletzte acht weitere. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Tat ereignete sich auf dem Fronhof, einem Marktplatz in Solingen, wo bei einem Festival anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums Live-Bands spielten.

Weitere Informationen in Kürze.