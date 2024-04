liveblog Nahost-Krieg ++ USA: Israel will Bedenken "berücksichtigen" ++ Stand: 02.04.2024 05:21 Uhr

Laut Weißem Haus wird Israel die US-Bedenken zu der geplanten Rafah-Offensive "berücksichtigen". Irans Ständige UN-Vertretung hat den mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die Botschaft in Damaskus verurteilt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der japanischen Nachrichtenagentur Jiji zufolge hebt Japan die Aussetzung der Finanzierung für das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA auf.

Israel wird nach Angaben des Weißen Hauses die Bedenken der USA bezüglich der geplanten israelischen Offensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen "berücksichtigen". Die US-Seite habe während zweistündiger Videogespräche ihre "Bedenken über verschiedene Vorgehensweisen in Rafah" geäußert, erklärte das Weiße Haus. "Die israelische Seite erklärte sich bereit, diese Bedenken zu berücksichtigen" und weitere Gespräche zu führen. Die nun geführten Gespräche, an denen auch US-Außenminister Antony Blinken und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan teilgenommen hätten, bezeichnete Washington als "konstruktiv". In der kommenden Woche könnte es demnach persönliche Treffen geben.

Nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien hat die Ständige Vertretung des Irans bei den Vereinten Nationen den Angriff als Verletzung der Charta der UN, des Völkerrechts und des grundlegenden Prinzips der Unverletzlichkeit diplomatischer und konsularischer Einrichtungen bezeichnet. Der Angriff sei eine erhebliche Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Region. Die Ständige Vertretung des Irans fordert außerdem den UN-Sicherheitsrat auf, den Angriff zu verurteilen.

