Gazastreifen Luftangriff tötet Mitarbeiter von Hilfsorganisation Stand: 02.04.2024 02:45 Uhr

Im Gazastreifen sind bei einem Luftangriff vier internationale Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen sowie ihr Fahrer getötet worden. Das israelische Militär kündigte eine Untersuchung an.

Bei einem offenbar vom israelischen Militär ausgeführten Luftangriff sind vier internationale Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen und ihr palästinensischer Fahrer getötet worden.

Auf Filmaufnahmen aus dem Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah waren fünf Leichen zu sehen. Mehrere von ihnen trugen Schutzkleidung mit dem World-Central-Kitchen-Logo. Klinikbedienstete präsentierten die Pässe von drei der Toten - es handelte sich demnach um einen britischen, einen australischen und einen polnischen Staatsangehörigen. Der vierte Mitarbeiters soll Ire sein.

World Central Kitchen bestätigte, dass Mitglieder ihres Teams bei einem Angriff getötet worden sind. Auf der Social-Media-Plattform X schrieb WCK: "Dies ist eine Tragödie. Humanitäre Helfer und Zivilisten sollten niemals ein Ziel sein. Niemals." Die israelische Armee schrieb in der Nacht auf Telegram, das Militär führe "eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene durch, um die Umstände dieses tragischen Vorfalls zu verstehen".

Mitarbeiter verteilten Hilfsgüter

Das Auto der Opfer sei getroffen worden, nachdem die Mitarbeiter geholfen hätten, im Norden des Küstenstreifens Hilfsgüter auszuliefern, die Stunden zuvor mit einem Schiff aus Zypern eingetroffen waren, sagte Mahmoud Thabet, ein Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds, zur Nachrichtenagentur AP.

Schiffe hatten am Montag rund 400 Tonnen Lebensmittel und andere Hilfsgüter im Rahmen einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten und der von Starkoch José Andrés gegründeten Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen organisierten Lieferung in den Gazastreifen gebracht.

Andere Hilfsorganisationen sehen von gefährlichen Lieferungen ab

Israel hat dem UNRWA, der wichtigsten UN-Organisation im Gazastreifen, Lieferungen in den Norden untersagt. Andere Hilfsorganisationen haben betont, dass es zu gefährlich sei, Lastwagenkonvois in den Norden zu schicken.

Die israelischen Streitkräfte unternähmen umfangreiche Anstrengungen, um die sichere Lieferung von humanitärer Hilfe zu ermöglichen und arbeiteten eng mit World Central Kitchen zusammen, um die Menschen im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln und humanitärer Hilfe zu versorgen, hieß es in der Stellungnahme der israelischen Armee weiter.

Das WCK liefert Lebensmittel und bereitet Mahlzeiten für Bedürftige zu. Nach eigenen Angaben hat die Organisation im vergangenen Monat in 175 Tagen mehr als 42 Millionen Mahlzeiten im Gazastreifen ausgegeben. Auf X erklärte die WCK, dass ihre Teams täglich im gesamten Gazastreifen unterwegs seien, um Essen an Palästinenser zu verteilen. "Unsere mehr als 60 Küchen im südlichen und zentralen Gazastreifen kochen jeden Tag Hunderttausende von Mahlzeiten (...)", so WCK.