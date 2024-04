eilmeldung Getötete Helfer im Gazastreifen Netanyahu räumt Verantwortung ein Stand: 02.04.2024 14:16 Uhr

Sieben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation wurden bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Israels Regierungschef Netanyahu räumte dafür nun die Verantwortung ein und sprach von einem "unbeabsichtigten Angriff".

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Verantwortung des israelischen Militärs für einen tödlichen Angriff auf Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen eingeräumt.

Netanyahu sprach von einem "tragischen Vorfall" und einem "unbeabsichtigten Angriff unserer Streitkräfte auf unschuldige Menschen im Gazastreifen". "Das passiert in Kriegszeiten", so Netanyahu. Israel untersuche den Vorfall gründlich und werde "alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt".

Bei dem Angriff am Montag wurden nach Angaben von World Central Kitchen sieben ihrer Mitarbeiter getötet. WCK stellte daraufhin seine Arbeit in dem Küstengebiet ein. Mehrere Staaten reagierten entsetzt und forderten eine schnelle Aufklärung des Angriffs.

Weitere Informationen in Kürze.