liveblog Krieg in Nahost ++ Mehr als 200 Deutsche aus Gaza ausgereist ++ Stand: 08.11.2023 02:30 Uhr

Bundesaußenministerin Baerbock zufolge sind mehr als 200 Deutsche und Angehörige aus Gaza ausgereist. Laut einem Militärsprecher hat Israel in einem Monat über 14.000 Ziele in Gaza angegriffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Seit Beginn des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas haben die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben 14.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Unter anderem seien in dem vergangenen Monat mehr als 100 Zugänge zu Tunneln zerstört und zahlreiche Hamas-Kommandeure getötet worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Zudem hätten israelische Einheiten über 4000 Waffen zerstört, viele seien in Moscheen, Kindergärten und Wohngebieten versteckt gewesen. "Das ist ein Beweis für den zynischen Missbrauch von Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas", sagte Hagari.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen bestätigt. "Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza", schrieb die Grünen-Politikerin auf der Plattform X (früher Twitter). Sie ergänzte: "Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung." Die Bundesregierung arbeite "weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann".

Baerbock war am Abend (Ortszeit) zu den Beratungen der Außenministerinnen und -minister der G7-Staaten wirtschaftsstarker Demokratien in der japanischen Hauptstadt Tokio eingetroffen. Auf der Plattform X forderte Baerbock erneut humanitäre Feuerpausen im Gazakrieg, um die Notlage der Zivilisten dort zu lindern. "Die Bilder aus #Gaza lassen niemanden los", schrieb sie. "Deswegen werbe ich so sehr für humanitäre Feuerpausen." Sie habe "unzählige Gespräche geführt und mit allen Partnern darüber gesprochen, wie wir humanitäre Feuerpausen zeitlich als auch geographisch endlich auf den Weg bringen können". Sie fügte an: "Es muss jetzt konkret werden."

Rio de Janeiro erinnert mit einer symbolträchtigen Aktion an israelische Opfer des Hamas-Angriffs. Das BKA hat im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel mehr als 2.600 Straftaten in Deutschland gezählt. Die Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.