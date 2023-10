liveblog Nach Großangriff auf Israel ++ Pro- palästinensische Großdemo in Athen ++ Stand: 19.10.2023 00:43 Uhr

Laut Polizei bekundeten in der griechischen Hauptstadt 10.000 Menschen ihre Unterstützung für Palästinenser. Das Weiße Haus kündigte eine Ansprache des US-Präsidenten zur Lage in Nahost an. Die Entwicklungen im Liveblog.

Dem libanesischen Fernsehsender Al Mayadeen TV zufolge wurden bei israelischen Luftangriffen zwei Dörfer im Südlibanon getroffen. Die israelischen Raketen seien am frühen Morgen (Ortszeit) in Kafr Schuba und in der Nähe von Odaisseh eingeschlagen, hieß es.

Der britische Premierminister Rishi Sunak will heute nach Israel reisen. Sunak wolle sich dort mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu und Staatspräsident Isaac Herzog treffen, teilte sein Büro einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit. Im Anschluss an die Zusammenkunft wolle Sunak weitere Hauptstädte in der Region besuchen.

Rund 10.000 Menschen haben am Mittwoch im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen an einer pro-palästinensischen Demo teilgenommen. Sie zogen anschließend zur israelischen Botschaft in der griechischen Hauptstadt, wie die Polizei mitteilte. Dort hatten kurz zuvor rund hundert Menschen ihre Unterstützung für Israel bekundet, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch in anderen großen Städten in Griechenland fanden pro-palästinensische Kundgebungen statt.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon kamen Hunderte Menschen zusammen, um ihre Solidarität mit Palästinensern zu demonstrieren und Frieden im Nahen Osten zu fordern. "Ja zum Frieden, nein zum Krieg", riefen die Demonstranten, die sich hinter Transparenten mit der Aufschrift "Freies Palästina!" versammelt hatten.

Trotz eines Verbots von pro-palästinensischen Demonstrationen ist es in Berlin-Neukölln am Abend erneut zu Menschenansammlungen und stundenlangen Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung auf der Sonnenallee, die erst ganz spät am Abend allmählich ruhiger wurde. Es wurden Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen und Pyrotechnik abgebrannt, wie die Behörde auf der Plattform X, früher Twitter, mitteilte.

Angesichts der Kriege im Nahen Osten sowie in der Ukraine will sich US-Präsident Joe Biden am Abend (Ortszeit) in einer seltenen Ansprache aus dem Oval Office an die Nation wenden. Biden werde dort die Reaktion der USA auf die terroristischen Angriffe der Hamas gegen Israel und auf den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine erörtern, teilte das Weiße Haus mit. Die Ansprache aus dem Amtszimmer des Präsidenten in der US-Regierungszentrale ist zur besten Sendezeit um 20 Uhr (Ortszeit, entspricht MESZ 2 Uhr am Freitag) vorgesehen. Biden hatte am Mittwoch Israel besucht, um sich dort ein Bild von der Lage in dem Konflikt zu machen.

Bundeskanzler Scholz ist optimistisch, dass die Menschen im Gazastreifen bald humanitäre Hilfe erhalten. Ein Resolutionsentwurf ist im UN-Sicherheitsrat am US-Veto gescheitert.