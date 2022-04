Das RKI hat am Morgen 252.530 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1586,4. Führende Intensivmediziner sprechen sich für eine Impfpflicht ab 50 Jahren aus. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In Shanghai ist die zweite Stufe des Lockdowns für weitere 16 Millionen Einwohner der ostchinesischen Hafenstadt in Kraft getreten. Nach dem Osten und Süden gilt seit Morgen auch im Westen der insgesamt 26 Millionen Einwohner zählenden Metropole eine Ausgangssperre. Bis Montag dürfen die Menschen dort ihre Wohnungen nur für Covid-19-Tests verlassen. Damit endet die erste Stufe des seit Montag geltenden Lockdowns östlich des Huangpu-Flusses.

RKI meldet 252.530 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 1586,4

Das Robert-Koch-Institut meldet 252.530 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das 43.968 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 296.498 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 21,35 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1586,4 von 1625,1 am Vortag. 304 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 129.695.