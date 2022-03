Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 1625,1, die Zahl der Neuinfektionen liegt laut RKI bei 274.901. Japans Autoindustrie erholt sich. Die Entwicklungen im Liveblog.

Japans Autoindustrie hat nach den Produktionseinbußen in Folge von Lieferengpässen und der Corona-Pandemie die Fertigung wieder deutlich angekurbelt. Nach einem Produktionsrückgang im Januar um 17,3 Prozent im Januar erhöhte sich der Ausstoß im Februar um 10,9 Prozent, wie das Ministerium für Wirtschaft, Industrie und Handel auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab. Insgesamt stieg die Industrieproduktion der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt dagegen nur geringfügig um 0,1 Prozent. Im Vormonat war sie aber noch um 0,8 Prozent rückläufig gewesen. Das Ministerium bekräftigte seine Einschätzung, dass die Fertigungsindustrie des Landes Anzeichen des Aufschwungs aufweise.

279 weitere Tote - Inzidenz sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 274.901 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das 43.486 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 318.387 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 21,1 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 1625,1 von 1663,0 am Vortag. 279 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 129.391.