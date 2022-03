Dem RKI sind binnen 24 Stunden 268.477 neue Corona-Fälle gemeldet worden, die Inzidenz sinkt auf 1663. Die chinesische Metropole Shanghai, in der ein strenger Lockdown gilt, verzeichnet einen weiteren Anstieg der Fälle. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Mittwoch bei 268.477. Am Vortag waren 237.352 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 283.732. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 20.829.608. Das RKI geht aber davon aus, dass derzeit viele Fälle nicht erfasst werden.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1663,0. Am Montag hatte er 1703,3 betragen, vor einer Woche 1734,2.

Zahl der Neuinfektionen in Shanghai steigt weiter

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in der chinesischen Metropole Shanghai ist weiter gestiegen. Die Behörden meldeten binnen 24 Stunden fast 6000 Neuinfektionen - etwa 1500 mehr als am Tag zuvor. In China gilt eine "Null-Covid-Strategie" - bereits bei einzelnen Fällen werden harte Maßnahmen verhängt. In der 26 Millionen Einwohner zählende Hafenmetropole gilt derzeit deshalb ein Lockdown.