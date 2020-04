RKI-Chef Wieler "Bekämpfungsstrategie zeigt Erfolge"

Die Corona-Einschränkungen in Deutschland sind massiv, wirken aber offenbar: Laut RKI-Chef Wieler ist die Reproduktionszahl weiter gesunken - auf 0,7. Er sprach von einem "wirklich guten Zwischenergebnis".

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sieht bei der Eindämmung des Coronavirus Lichtblicke: "Auch wenn wir immer noch am Anfang dieser Pandemie sind, zeigt sich, dass die Bekämpfungsstrategie, die wir in Deutschland aufgebaut haben, Erfolge zeigt", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Als Beispiel führte er an, dass sich in dieser Woche der tägliche Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche deutlich verringert habe. Zudem wies er darauf hin, dass die Reproduktionszahl aktuell durchschnittlich bei 0,7 liegt. "Es zeigt sich, dass diese Reproduktionszahl weiter gesunken ist. Das heißt, dass im Durchschnitt momentan nicht mehr jede Person eine andere Person ansteckt", so Wieler weiter.

Immer mehr medizinisches Personal infiziert sich

Er ergänzte, dass bundesweit jedoch mehr als 3000 neue Infektionsfälle täglich gemeldet wurden. "Wir sehen auch, dass immer mehr Menschen, die in medizinischen Einrichtungen tätig sind, erkranken." Der Anteil habe sich gegenüber der Vorwoche erhöht und liege bei fünf Prozent der gesamten Meldezahlen.

Wieler verwies auch darauf, dass die Zahl der Todesfälle weiter ansteige. "In dieser Woche hatten wir tatsächlich den größten Anstieg." Der Anteil der Verstorbenen an allen gemeldeten Fällen liege jetzt bei 2,9 Prozent.

Spahn hält Ausbruch derzeit für beherrschbar

Spahn zeigte sich erfreut, dass die bisherigen Maßnahmen gegriffen hätten: "Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden", sagte der CDU-Politiker. Mitte März habe es im Ausbruchsgeschehen eine sehr starke Dynamik gegeben. Daher hätten sich Bund und Länder zu einer "Vollbremsung" entschieden.

"Nun können wir sagen, das war erfolgreich. Wir haben es geschafft, das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum. Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag", sagte Spahn. Ermutigend sei auch, dass seit dem 12. April täglich mehr Menschen genesen, als es neue Infizierte gebe.