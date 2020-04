RKI-Präsident Wieler sieht "einige positive Tendenzen" in der Coronakrise. Die Zahlen hätten sich auf einem relativ hohen Niveau stabilisiert. Er rief aber auch dazu auf, die Regeln weiterhin zu befolgen.

Die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten haben sich laut dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, auf "hohem Niveau eingependelt." Es gebe keinen eindeutigen Trend, dass sie zurückgingen. Daher gelte es, die getroffenen Verhaltensmaßnahmen aufrechtzuerhalten. "Lassen Sie uns nicht nachlassen", sagt Wieler in Berlin.

Positiv merkte er an, dass in den Krankenhäusern in Deutschland aktuell ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte vorhanden seien, um die Krise zu beherrschen. "Bei der derzeitigen Dynamik werden keine Engpässe prognostiziert."

126.600 Infizierte

Nach Angaben des RKI ist die Zahl der Infektionsfälle um 2082 auf 126.600 gestiegen. Insgesamt seien in Deutschland 2998 Menschen gestorben. 68.200 Menschen haben die Infektion überstanden. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit darüber liegen - unter anderem, weil zahlreiche milde oder symptomlose Verläufe gar nicht durch Tests erfasst wurden.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben den Teststatistiken zufolge Bayern mit mehr als 33.300 nachgewiesenen Fällen und mindestens 834 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 26.900 Fällen und mindestens 613 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 24.800 bestätigten Fällen und mindestens 702 Toten.

Bayern mit den meisten Infektionen

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 254,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 152,3. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Das RKI berechnet die sogenannte Reproduktionszahl derzeit mit 1,2, strebt aber einen Wert von unter eins an. Dies würde bedeuten, dass ein Infizierter das Virus im Durchschnitt höchstens an eine Person oder weniger weitergebe.