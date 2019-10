Landtagswahl Thüringen Wie die Wähler wechselten

Stand: 28.10.2019 06:00 Uhr

In Thüringen hat die Koalition ihre Mehrheit verloren. Von welcher Partei kommen die neuen AfD-Wähler, an wen hat die CDU Stimmen abgegeben? In einer interaktiven Darstellung können die Wählerströme nachvollzogen werden.

Wie läuft's? Klicken Sie in der linken Spalte auf einen Parteinamen, um zu sehen, was die 2014er-Wähler dieser Partei dieses Jahr gewählt haben. Klicken Sie wiederum rechts, um zu sehen, wen die aktuellen Wähler der ausgewählten Partei 2014 gewählt haben.

Hinweis: Anders als andere Darstellungen zieht diese Grafik nicht den Saldo der Wählerwanderung (also die Wanderungsgewinne minus Verluste), sondern die tatsächliche Wählerwanderung.