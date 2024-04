Winter im April Starke Schneefälle vor allem in der Mitte Deutschlands Stand: 21.04.2024 11:51 Uhr

Der Wintereinbruch im April - er soll auch heute anhalten: Für den Mittelgebirgsraum und Bayern sind starke Schneefälle angekündigt. Bei Kassel wurde die A7 gesperrt. Bereits gestern gab es wetterbedingt mehrere Unfälle.

Das Winterwetter in Teilen Deutschlands soll auch heute anhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat teils kräftigen Schneefall im Mittelgebirgsraum angekündigt - und hat auch vor Glatteis gewarnt. Besonders in Bayern könne es laut DWD zu Verkehrsbehinderungen und Gefahr durch Baumschäden aufgrund der hohen Schneelasten kommen.

Festgefahrene und liegengebliebene Fahrzeuge auf der A7

Am Vormittag war bei Kassel in Nordhessen nach Angaben der Polizei die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden aufgrund festgefahrener und liegengebliebener Fahrzeuge voll gesperrt. Außerdem waren in der Region mehrere Bundes- und Landstraßen wegen umgestürzter Bäume blockiert. Räumdienste und Feuerwehren arbeiteten "auf Hochtouren", teilte die Polizei in Kassel mit. Die Beamten baten die Menschen im Landkreis Kassel und im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis "eindringlich", auf Autofahrten zu verzichten und Wälder wegen der Gefahr von Schneebruch zu meiden. Es bestehe Lebensgefahr.

Bäume kippen wegen Schneelast um

Auch aus Teilen Nordrhein-Westfalens wird Schnee gemeldet: In der Nacht zu Sonntag knickten in Ostwestfalen-Lippe unter der Last von Schnee mehrere Bäume um. Wie die Polizei berichtete, entstanden dadurch rund 20 Gefahrenstellen. Helfer der örtlichen Feuerwehren beseitigten die umgestürzten Bäume und räumten die Straßen frei. Im Extertal und in Leopoldshöhe kamen jeweils Autofahrer mit ihren Fahrzeugen bei Schnee und Glätte von der Straße ab und landeten im Graben. Verletzt wurde niemand. In den frühen Morgenstunden waren in Teilen von Ostwestfalen-Lippe mehrere Zentimeter Schnee gefallen, in Horn-Bad Meinberg sogar zehn Zentimeter, wie ein Polizeisprecher sagte.

Mit Schnee und Glätte selbst in tieferen Lagen ist laut DWD außerdem in Baden-Württemberg zu rechnen. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll es nach DWD-Angaben stellenweise zu Frost und Glätte sowie Neuschnee im Bergland kommen. Im Thüringer Bergland rechnete der Wetterdienst ebenfalls mit markanten Neuschneemengen. In Sachsen sei demnach im Erzgebirge mit Schneefall und Glätte zu rechnen. Im niedersächsischen Bergland sagte der Wetterdienst für Sonntag zwar nur leichten Schneefall voraus. Dabei könne es aber auch in tiefen Lagen glatt werden.

Mehrere Unfälle mit Verletzten

Bereits am Samstag hatte Winterwetter für mehrere Unfälle gesorgt: So war bei Ilmenau in Thüringen bei einem Graupelschauer und Temperaturen knapp über 0 Grad ein 65 Jahre alter Mann bei einem Unfall mit mehreren Autos ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Auf der Autobahn 70 in Oberfranken war es bei Glätte zu einer Massenkarambolage gekommen. 29 Fahrzeuge, darunter Autos und ein Fernbus, waren beteiligt. 15 Menschen wurden verletzt.

Im Landkreis Zwickau in Sachsen hatten am Samstagabend kurzzeitig vereiste Fahrbahnen zu mehreren Unfällen geführt, bei denen vier Menschen verletzt wurden. In Osthessen im Landkreis Fulda wurden vier Menschen bei einem Glätteunfall leicht verletzt. In Sachsen-Anhalt war es bei Hagel und Glätte auf der A36 im Landkreis Harz zu einem Unfall mit sieben Verletzten gekommen.