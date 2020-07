12.000 Soldaten zieht die US-Regierung aus Deutschland ab - und nimmt damit eine Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen in Kauf. Besonders in den betroffenen Regionen fallen die Reaktionen deutlich aus.

Überraschend kommt der US-Truppenabzug aus Deutschland nicht mehr, doch nachdem Verteidigungsminister Mark Esper nun die konkreten Pläne der US-Regierung bekanntgegeben hat, sind Enttäuschung und Frust bei Politikern in Deutschland groß.

Söder sieht Schwächung der NATO

"Dies belastet leider das deutsch-amerikanische Verhältnis. Dabei ist der militärische Nutzen nicht erkennbar", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der Nachrichtenagentur dpa. Auf Dauer schwäche die Entscheidung auch die NATO und die USA selbst.

Bayerns Ministerpräsident Söder sieht keinen militärischen Nutzen in der Entscheidung der USA.

In Bayern könnten die Pläne unter anderem die Standorte Grafenwöhr und Vilseck schwer treffen. "Wir werden allen betroffenen Standorten helfen. Vor allem die Bundeswehr ist gefragt. Wir warten jetzt ab, ob die Entscheidung auf Dauer bleibt", sagte Söder.

Besonders betroffen von dem Teilrückzug ist zudem Stuttgart: Die USA wollen das komplette Europa-Kommando ihrer Streitkräfte von dort nach Belgien verlegen. Oberbürgermeister Fritz Kuhn kritisierte den Schritt der USA: "Mit ihrer Entscheidung kündigt die US-Administration unter Präsident Trump Hals über Kopf die seit Jahrzehnten gewachsene enge Zusammenarbeit in einer Strafaktion gegen einen Verbündeten und ohne Konsens im US-Kongress auf", sagte der Grünen-Politiker.

Schließung der US-Standorte in Deutschland

"Ein schwerer Schlag"

Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, wo derzeit rund 18.500 US-Soldaten stationiert sind, kritisierte die Entscheidung als "grundsätzlich falsch". Für die betroffenen Regionen sei der Teilrückzug ein "schwerer Schlag", erklärte Minister Roger Lewentz. "Leider müssen wir uns auch auf den Verlust von deutschen Arbeitsplätzen durch diese Entscheidung der US-Administration einrichten", sagte der SPD-Politiker. Der rheinland-pfälzische US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem sei von dem Rückzug schwer betroffen, erklärte der Minister.

Nicht betroffen seien die US-Einrichtungen in Ramstein, Kaiserslautern und Baumholder. Nach Angaben der Mainzer Landesregierung zählen die US-Streitkräfte zu den größten Arbeitgebern im Land. Es gebe an den Stützpunkten rund 12.000 US-Zivilbeschäftigte sowie etwa 7200 lokale zivile Kräfte.

Viele Tausende weitere Arbeitskräfte hängen vor allem in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern an den US-Truppen. Allein der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein generiert Schätzungen zufolge jedes Jahr zwei Milliarden US-Dollar an Löhnen, Gehältern, Mieten und Aufträgen in der regionalen Wirtschaft.

Die US-Regierung handle mit dem Schritt gegen ihre eigenen Interessen, sagte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen der "Augsburger Allgemeinen". "Statt der Stärkung der NATO führt der Truppenabzug zu einer Schwächung des Bündnisses", warnte er. Die Beweggründe der Amerikaner halte er für eine Fehleinschätzung: "Natürlich leisten US-Soldaten auch einen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands, aber in erster Linie dient Deutschland den USA als logistische Drehscheibe für die eigene internationale Militärpräsenz."

"Wir wollen nicht mehr die Naivlinge sein"

Die USA wollen rund 11.900 Soldaten aus Deutschland abziehen. Die Zahl der in Deutschland stationierten US-Truppen werde von rund 36.000 auf 24.000 Soldaten gesenkt, so Verteidigungsminister Esper. Knapp 5600 Soldaten sollen in andere NATO-Staaten wie Italien, Belgien und - entsprechende Vereinbarungen vorausgesetzt - Polen sowie die baltischen Staaten verlegt werden. Rund 6400 Soldaten sollen in die USA zurückkehren.

Der US-Präsident begründete den Abzug wiederholt mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands - und legte erneut nach: Die US-Soldaten seien in Deutschland, um das Land und Europa zu schützen. "Und Deutschland sollte dafür zahlen. Deutschland zahlt nicht. Wir wollen nicht mehr die Naivlinge sein", so Trump.

Vier Standorte vom US-Truppenabzug betroffen

Oliver Böhm, SWR

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. Juli 2020 um 17:00 Uhr.