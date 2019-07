US-Präsident Trump hat den afroamerikanischen Abgeordneten der Demokraten Cummings auf Twitter attackiert. Cummings Wahlbezirk sei ein "widerliches, von Ratten und Nagern" befallenes Chaos. Die Demokraten sprachen von Rassismus.

Nach Kritik an der Situation für Migranten an der US-Südgrenze hat Präsident Donald Trump den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings verbal attackiert. Cummings habe die Angestellten des Grenzschutzes mit seinen Tiraden schikaniert, während in seinem Wahlbezirk Baltimore doch viel schlimmere und gefährlichere Bedingungen herrschten, schrieb Trump auf Twitter.

Cummings Bezirk sei ein widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos. Wenn er mehr Zeit in Baltimore verbringen würde, könnte er vielleicht dazu beitragen, diesen sehr gefährlichen und schmutzigen Ort aufzuräumen, so Trump.

Baltimore gilt tatsächlich wegen seiner hohen Kriminalitätsrate als Problemstadt. Dennoch erntete der US-Präsident einen Sturm der Empörung.

Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi nannte Trumps Twitter-Botschaften "rassistisch". Cummings sei ein angesehener Kollege und trete für Bürgerrechte und wirtschaftliche Gerechtigkeit ein. "Wir alle weisen die rassistischen Attacken gegen ihn zurück."

Der Bürgermeister von Baltimore, der afroamerikanische demokratische Politiker Bernard Young, kritisierte Trumps Rhetorik als "schmerzlich und gefährlich" sowie "völlig unannehmbar".

Abgeordneter Cummings: Kritik an der restriktiven Migrationspolitik der Trump-Administration

Gegner des Präsidenten

Cummings ist einer der erfahrensten Abgeordneten der Demokraten im Repräsentantenhaus. Der 68-Jährige vertritt seit 1996 seinen Wahlkreis in Baltimore und Maryland. Als Vorsitzender des Kontrollausschusses gehört er zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten, insbesondere von Trumps Einwanderungspolitik und der Zustände in den Sammellagern für Migranten an der Südgrenze. Der Abgeordnete verteidigte sich gegen Trumps Kritik. "Ich wache jeden Morgen auf und kämpfe für meine Nachbarn", schrieb er auf Twitter.

Trump stand zuletzt heftig in der Kritik, weil er vier Abgeordnete der Demokraten immer wieder attackierte. Er legte ihnen nahe, in die Herkunftsländer ihrer Familien zurückzukehren.

