SPD-Chefin Andrea Nahles tritt nach innerparteilicher Kritik als Partei- und Fraktionsvorsitzende zurück. Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und am Dienstag ihren Rücktritt als Fraktionschefin erklären, teilte Nahles in Berlin mit.

Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", erklärte Nahles. Sie war im April 2018 Parteichefin geworden. Die Fraktion führt sie seit September 2017.

Abstimmung über Fraktionsvorsitz vorgezogen

Bisher war geplant, dass die SPD-Abgeordneten am Dienstagnachmittag über den Fraktionsvorsitz abstimmen. Nahles hatte die eigentlich für September geplante Wahl nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Europa- und der Bremen-Wahl vorgezogen. Offizielle Gegenkandidaten gab es bisher nicht.

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz hatte seinen Verzicht auf den Posten erklärt - aus persönlichen Gründen, wie er der "Welt am Sonntag" sagte. Schulz war zwischenzeitlich als möglicher Herausforderer von Nahles als Fraktionschefin gehandelt worden. Eine spätere Kandidatur schloss aber offenbar nicht aus.