Viele Pflegekräfte wollen sich offenbar nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Deshalb denkt CSU-Chef Söder laut über eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe nach. Das sorgt für eine neue Debatte - und für scharfe Kritik an Söder.

Die Corona-Impfungen in Deutschland laufen erst langsam an. Etwa 600.000 Menschen wurden laut RKI bis 10. Januar geimpft. Dennoch gibt es bereits ein Debatte über eine mögliche Impfpflicht. Die Bundesregierung lehnt dies für die gesamte Bevölkerung strikt ab. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder befeuerte die Diskussion nun aber mit seinem Vorschlag, über eine Impfpflicht für das Pflegepersonal nachzudenken.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist strikt dagegen: "Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet sich", sagte der SPD-Politiker bei RTL und ntv. Er halte den in Deutschland eingeschlagenen Weg für richtig, auf eine zwangsweise Impfdurchsetzung zu verzichten.

Städtetag: "Das kommt mir etwas zu früh"

Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städtetag: Er verstehe, dass man auf die Idee komme, sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy im SWR. Gerade in Pflegeheimen gebe es eine ausgeprägte Impfzurückhaltung. Teilweise seien dort nur 30 Prozent der Beschäftigten bereit, sich impfen zu lassen.

Dennoch komme der Gedanke zur falschen Zeit. "Wir haben noch nicht alles ausgereizt, was Überzeugungsarbeit angeht. Und jetzt zu sagen, wir können euch nicht überzeugen, also zwingen wir euch, das kommt mir etwas zu früh. Ich fürchte, dass die Geschichte auch nach hinten losgehen kann."

Scharfe Kritik kam aus der FDP: Söders Vorschlag sei "Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern und Corona-Leugnern", erklärte Bundestags-Fraktionsvize Michael Theurer.

Bayerns Regierungschef Markus Söder fordert eine Debatte über eine Impfpflicht für einzelne Berufsgrupen.

Söder fordert Debatte

Söder hatte zuvor mit Verweis auf fehlende Impfbereitschaft eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert. Es müsse überlegt werden, wie der Schutz für die "besonders hochsensiblen Bereiche wie die Alten- und Pflegeheime" erhöht werden könne, sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Noch ließen sich "zu wenige" Pflegekräfte impfen. Nötig sei deshalb eine "ethische Debatte". "Der deutsche Ethikrat sollte sich damit beschäftigen." Es gehe bei Impfungen schließlich um den "Schutz des Nächsten". Eine allgemeine Impfpflicht für die Bevölkerung solle es aber nicht geben, betonte der CSU-Chef.

Söder verwies darauf, dass es auch in anderen Bereichen bereits eine Impfpflicht gebe, etwa bei Masern. Derzeit ist etwa der Nachweis einer Masernimpfung notwendig, um ein Kind in der Kita anzumelden. Auch im Gesundheitssystem und für Reisen gibt es Vorschriften zu Impfungen.

"Impfskepsis unter Pflegekräften"

Nach seinen Erkenntnissen herrsche Impfskepsis vor allem unter dem Personal in Pflegeheimen, in den Krankenhäusern sei die Situation besser, sagte Söder. Dies sei seiner Meinung nach auch auf die massive Verbreitung von "Fake News" im Internet zurückzuführen. Erforderlich sei eine breite Aufklärungskampagne.

Seit dem Start der Corona-Schutzimpfungen wird aus Einrichtungen über eine geringe Impfbereitschaft bei Pflegekräften berichtet. Genaue Zahlen dazu gibt es bislang aber noch nicht. So berichtete der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste vor einigen Tagen, ihm lägen noch keine eigenen Daten zur Impfbereitschaft von Fachkräften in der Altenpflege vor. Er verwies auf eine Umfrage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, wonach sich rund die Hälfte der Pflegekräfte momentan nicht impfen lassen will.

Ethikrat gegen allgemeine Impfpflicht

Zuvor hatte sich der Medizinethiker Wolfgang Henn, der Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, in der "Heilbronner Stimme" gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Allerdings sei eine berufsbezogene Impfpflicht denkbar, sagte Henn. Dies könne etwa Pflegeberufe betreffen.

Henns Kollegin im Ethikrat, die Theologin Petra Bahr, sprach sich dafür aus, gegen das Coronavirus geimpften Menschen wieder mehr Freiheitsräume zu eröffnen. Dafür müsse feststehen, dass Menschen nach einer Impfung nicht mehr ansteckend seien, sagte sie der Nachrichtenagentur epd. In Pflegeheimen etwa, wo die Menschen am meisten unter den gravierenden Einschränkungen gelitten hätten, könne es mehr Freiheiten geben, wenn dort alle, auch das Pflegepersonal, geimpft seien. "Auch für Kultureinrichtungen kann das irgendwann die Rettung sein", sagte die Theologin.

"Impfpflicht durch die Hintertür"?

Eine "Impfpflicht durch die Hintertür" durch Vorteile beim Konzert- oder Restaurantbesuch, im Fitnessstudio oder bei einer Flugreise will die Politik bisher vermeiden. Allerdings deuten sich erste Ausnahmen für Immunisierte an. Laut epd sieht die noch nicht vom Bundeskabinett beschlossene Musterquarantäneverordnung im Entwurf vor, dass Geimpfte und Covid-19-Genesene nach einer Rückkehr aus Risikogebieten nicht mehr der Test- und Quarantänepflicht unterliegen.

Der Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Hanno Kautz, betonte, er sei noch Gegenstand regierungsinterner Beratungen. Der Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wiederholte dessen Haltung, wonach es keine "Privilegien" für Geimpfte und damit auch keine "Impfpflicht durch die Hintertür" geben solle.