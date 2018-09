Nach den Abkommen mit Spanien und Griechenland über die Rücknahme bestimmter Flüchtlinge hat das Bundesinnenministerium nach den Worten von Ressortchef Seehofer auch mit Italien eine entsprechende Vereinbarung erzielt.

"Das Abkommen mit Italien ist auch abgeschlossen. Es fehlen jetzt nur noch die zwei Unterschriften von dem italienischen Kollegen und von mir", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer im Bundestag. "Um Reisekosten zu sparen, tauschen wir die Papiere aus." Daher könne es vielleicht noch ein paar Tage dauern.

Die meisten kommen aus Italien

Die Bundesregierung hat bereits ähnliche Vereinbarungen mit Spanien und Griechenland geschlossen. Sie sehen vor, dass Deutschland Migranten von der deutsch-österreichischen Grenze in diese Länder zurückschicken kann, wenn sie dort zuvor bereits einen Asylantrag gestellt haben. Wenn ein Migrant jedoch Asyl begehrt, war die Einreise bisher auch möglich, selbst wenn er dies bereits in einem anderen Land getan hat. Die Zahl derjenigen ist begrenzt. Die meisten aber werden erfasst, wenn sie aus Italien kommen. Dies ist auch deshalb so, da nur an einigen Grenzübergängen zwischen Österreich und Deutschland kontrolliert wird.

Innenminister Seehofer zeigt sich zufrieden: Das Rücknahmeabkommen mit Italien sei unter Dach und Fach, verkündete er im Bundestag.

Aus Kreisen des italienischen Innenministeriums verlautete, solange es keine Unterschrift gebe, könnten die Verhandlungen noch nicht als abgeschlossen gelten. Ressortchef Matteo Salvini von der rechten Lega werde über das Abkommen aber am Freitag in Wien bei der Konferenz zum Thema Sicherheit und Migration der EU-Innenminister sprechen.

Salvini fordert Gegenleistungen

Salvini hatte bereits deutlich gemacht, dass er nur ein Abkommen unterzeichnen will, das dazu führe, dass sein Land sich um keinen einzigen zusätzlichen Flüchtling kümmern müsse. Auch das Abkommen mit Griechenland sieht Gegenleistungen vor. Demnach soll Deutschland bis zum Jahresende offene Altfälle für Familienzusammenführungen prüfen.

Ende eines langen Streits

Die Verträge sind Teil eines Kompromisses in der Großen Koalition, mit der Anfang Juli ein wochenlanger Streit zwischen CDU und CSU über die Zurückweisung von Flüchtlingen direkt an der Grenze vorerst beendet worden war. Seehofer war damals beauftragt worden, Abmachungen mit Italien, Griechenland und Spanien auszuhandeln.