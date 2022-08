Zurückgetretene Intendantin rbb-Rundfunkrat beruft Schlesinger ab Stand: 15.08.2022 19:12 Uhr

Der Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg hat Patricia Schlesinger als Intendantin abberufen. Sie war nach zahlreichen Vorwürfen als Senderchefin zurückgetreten. Details der Vertragsauflösung muss nun der Verwaltungsrat klären.

Der Rundfunkrat des rbb hat Patricia Schlesinger nach Informationen des Senders mit sofortiger Wirkung als Intendantin abberufen. Formal wird damit die Vertragsauflösung in die Wege geleitet. Der Rundfunkrat wollte die Entscheidung am Abend offiziell verkünden.

Als nächstes müsse nun der rbb-Verwaltungsrat den Vertrag auflösen. Dabei gehe es auch um Details wie eine mögliche Abfindung oder eventuelle Schadensersatzansprüche des Senders gegenüber Schlesinger, hieß es vom rbb.

Vorwürfe von Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme

Schlesinger war nach Vorwürfen von Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme als Senderchefin zurückgetreten. Wenige Tage zuvor hatte sie bereits ihren Rückzug als ARD-Chefin angetreten. Mittlerweile ermittelt auch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegen Schlesinger und weitere Personen. Schlesinger weist alle Vorwürfe zurück.

In dem Fall geht es um Details wie umstrittene Beraterverträge für ein inzwischen auf Eis gelegtes rbb-Bauprojekt, einen teuren Dienstwagen für Schlesinger mit Massagesitz, die Verköstigung von Gästen in ihrer Privatwohnung auf rbb-Kosten, eine kräftige Gehaltserhöhung für Schlesinger um 16 Prozent auf 303.000 Euro plus einem Bonus-System für Führungskräfte, das der Sender bislang unter Verschluss hält. Auch die Renovierung der Chefetage mit teuren Möbeln für 1,4 Millionen Euro sorgte für Unmut.

Redaktion fordert Offenlegung aller Boni

Schon vor der Sitzung des Rundfunkrats hatte der Redaktionsausschuss des rbb gefordert, dass sämtliche im Haus vereinbarte Boni im Sender offengelegt werden müssten. In der Stellungnahme "Alles offen legen!" forderten die Mitglieder den Rundfunkrat auf, bei seiner Sitzung alles ihm Mögliche zu veranlassen, um sämtliche Verträge, Boni, leistungsabhängige Gehaltsanteile, Prämien, Geschäfts-, Wirtschafts- und Sonderberichte im Sender offenzulegen. Auch der Rundfunkrat müsse sich seiner Verantwortung stellen - es sei fraglich, wie es passieren konnte, dass offenbar sämtliche Kontrollmechanismen versagt hätten.