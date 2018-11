Der Asylvorstoß von Merz stößt auf wenig Gegenliebe - aber auf Unverständnis bei denen, die sich mit der Materie auskennen. Inzwischen rudern neben Merz auch einige seiner Unterstützer zurück.

Von Andrea Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Politisch Verfolgte genießen Asylrecht - das steht im Grundgesetz. Am Mittwochabend bei der Regionalkonferenz in Thüringen klang Friedrich Merz so, als stelle er den Artikel infrage: "Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form Fortbestand haben kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik haben wollen."

Asylexperten gibt der Satz Rätsel auf: Das Grundgesetz sei nur noch selten Grundlage für Asylentscheidungen. Die meisten anerkannten Flüchtlinge bekommen Schutz nach internationalem Recht, etwa der Genfer Flüchtlingskonvention, erklärt Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen Anwaltvereins: "Deshalb muss man auch sehr klar sehen, dass wir schon längst auf europäischer Ebene Asylfragen diskutieren. Da steht der Artikel 16 auch nicht im Wege, wie es Herr Merz gesagt hat."

Schellenberg sieht im Artikel 16 aber immer noch ein wichtiges Symbol. Mit dem Grundrecht auf Asyl habe Deutschland Lehren aus der Nazizeit gezogen.

Kramp-Karrenbauer erinnert an Kohl

Annegret Kramp-Karrenbauer, Mitbewerberin um den CDU-Chefposten, warnt deshalb davor, diesen Konsens zu verlassen: "Helmut Kohl hat darauf hingewiesen, dass man bei dieser Debatte sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht auch in dem Versuch, vielleicht mit der einen oder anderen politischen Kraft mitzuhalten, etwas anstößt, was am Ende des Tages zu einem Kahlschlag führt. Das ist eine Ermahnung, die weit über die 90er-Jahre hinausreicht - und das sollte uns auch weiter leiten."

Der Hinweis auf die AfD kommt bei Kramp-Karrenbauer etwas versteckt daher. Andere in der CDU sprechen ihn offener aus. Der Koalitionspartner SPD ist verärgert über die ganze Debatte. Finanzminister Olaf Scholz schimpft über einen unionsinternen Popularitätswettbewerb auf dem Rücken der Schwächsten.

Debattenanstoß von Merz zum Grundrecht auf Asyl erntet Kritik

tagesschau 17:00 Uhr, Tom Schneider, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-474653~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merz und Stahlknecht relativieren Aussagen

Friedrich Merz bemühte sich im MDR, die große Aufregung zu dämpfen: "Genau dieses Grundrecht, um es noch einmal ganz klar zu sagen, stelle ich nicht infrage. Das Einzige, was ich gestern Abend gesagt habe, und dazu stehe ich, und das ist schon seit langer Zeit meine Meinung: Wir müssen dieses Grundrecht auf Asyl unter einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt stellen - so wie es mit vielen anderen Grundrechten auch der Fall ist, damit wir europäische Lösungen ermöglichen können. Das ist alles - und darüber ist die Aufregung ein wenig zu groß."

Nur wenige hatten Merz bisher den Rücken gestärkt: "Wir müssen schon mal darüber reden, dass wir in Deutschland die höchsten Sozialstandards und auch in unserer Verfassung das individuelle Asylrecht geregelt haben", wird Holger Stahlknecht, der Innenminister von Sachsen-Anhalt am Morgen zitiert.

Artikel 16a GG: Das Grundrecht auf Asyl Das Grundrecht auf Asyl ist in Artikel 16a des Grundgesetzes verankert. Wörtlich heißt es da: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Gemeint sind Menschen, die wegen ihrer Nationalität, ihrer Rasse, ihrer politischen oder religiösen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen rechnen müssen, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren.



Asyl wird dabei nur gewährt, wenn die jeweilige Verfolgung der Person vom Staat ausgeht. Armut, Bürgerkrieg oder Naturkatastrophen sind also keine Gründe, Asyl nach Artikel 16a des Grundgesetzes zu bekommen.



Dieser Artikel wurde zuletzt 1993 reformiert - und dabei eingeschränkt: Wer aus einem EU-Land oder einem anderen sicheren Drittstaat einreist, kann keinen Schutz nach dem Grundgesetz bekommen; wer aus einem als sicher eingestuften Herkunftsland kommt, muss die grundlegende Vermutung entkräften, dass er dort nicht politisch verfolgt wird. Asyl nach Artikel 16a des Grundgesetzes wird entsprechend selten gewährt: Im ersten Halbjahr 2018 war dies in 1,3 Prozent aller Asylanträge der Fall, im gesamten Jahr 2017 in 0,7 Prozent der Fälle. Janina Lückoff, ARD-Hauptstadtstudio

Am Nachmittag schaltet auch er in der ARD einen Gang zurück: "Ich habe zu keiner Zeit den Artikel 16a Grundgesetz infrage gestellt - und das werde ich auch nicht tun, weil ich zutiefst überzeugt ist, dass dieses Aslyrecht, das in unserer Verfassung steht, zu keinem Zeitpunkt verhandelbar ist."

Bleibt am Ende AfD-Chef Alexander Gauland. Unsere Stimmen hat er, sagte Gauland der "Welt". Doch die AfD-Fraktion allein wird nicht ausreichen. Grundgesetzänderungen gehen nur mit Zwei-Dittel-Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat.

Grundrecht auf Asyl: Viel Kritik, wenig Zustimmung für Friedrich Merz



22.11.2018 18:15 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete am 22. November 2018 Inforadio um 16:00 Uhr und die tagesschau um 17:00 Uhr.