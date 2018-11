Merz will das Asylgrundrecht zur Diskussion stellen - und hat damit schon jetzt eine Debatte angestoßen. Mehrere Parteikollegen unterstützen seine Forderung. Ein Mitbewerber um den CDU-Vorsitz grenzt sich dagegen ab.

Mit seiner Forderung, das Asylgrundrecht in Deutschland zur Diskussion zu stellen, hat Friedrich Merz eine Debatte in der Union ausgelöst.

Gesundheitsminister Jens Spahn, einer der Konkurrenten im Rennen um den CDU-Vorsitz, stellte sich grundsätzlich hinter das geltende Grundrecht auf Asyl und grenzte sich damit von seinem Mitbewerber ab. "Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes", teilte er mit. Zugleich sagte er aber auch: "Um Akzeptanz für dieses wichtige Grundrecht zu erhalten, müssen wir zuallererst unsere EU-Außengrenze wirksam schützen und unsere Asylverfahren beschleunigen."

Das Problem sei, dass das Grundrecht auf Asyl "zu oft ausgenutzt wird und zu ungesteuerter Migration führt", fügte Spahn hinzu. "Wir könnten viel für mehr Akzeptanz tun, indem wir endlich Ankerzentren einrichten und die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären und damit den Missbrauch des Asylrechts besser bekämpfen."

Merz hatte am Mittwochabend auf der CDU-Regionalkonferenz in Thüringen gesagt, Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen habe. Er sei seit langer Zeit der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob dieses Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen" könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt sei. "Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt."

Unterstützung von Stahlknecht und Ferber

Der Innenminister und CDU-Landeschef von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, unterstützte die Forderung von Merz. "Wir müssen schon mal darüber reden, dass wir in Deutschland in unserer Verfassung verankert die höchsten Sozialstandards haben und dass wir auch in unserer Verfassung das individuelle Asylrecht geregelt haben", sagte er dem SWR.

Wenn Deutschland nun den UN-Migrationspakt unterzeichne, müsse man aufpassen, "dass da nicht so ein Pull-Effekt eintritt, dass alle nach Deutschland kommen, weil wir die besten Voraussetzungen schaffen." Der Migrationspakt an sich sei zwar eine richtige Entscheidung, so Stahlknecht. "Nur wir müssen aufpassen, dass die anderen Länder nicht geringere Standards haben und wir sozusagen der Spitzenreiter sind, wo die Menschen am liebsten hinkommen."

Rückendeckung bekam Merz auch vom CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber. Merz stelle ja nicht das Grundrecht auf Asyl infrage, sondern das individuelle Grundrecht auf Asyl, sagte Ferber dem RBB. Es sei tatsächlich eine Besonderheit, dass in Deutschland Asylbewerber aus sogenannten sicheren Drittstaaten nicht pauschal abgelehnt werden könnten, sondern jeder Fall einzeln geprüft werde.

"Wenn wir zu einer europäischen Lösung kommen, würde es zum Beispiel bedeuten, dass bei einer Drittstaatenregelung keine individuelle Prüfung mehr stattfinden kann", fügte Ferber hinzu. Deshalb habe Merz einen richtigen Punkt getroffen: "Deutschland ist momentan mit der Hinderungsgrund, zu europäischen Lösungen zu kommen, aufgrund dieses individuellen Rechtsschutzes."

Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz: Friedrich Merz, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer.

Zu starke Betonung der Einwanderungsthemen?

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther warnte die Kandidaten für den CDU-Vorsitz davor, in ihrem Wettbewerb zu stark auf Einwanderungsthemen wie den UN-Migrationspakt oder eine Abkehr vom Doppelpass zu setzen. Die CDU dürfe sich nicht die Agenda vorschreiben lassen von anderen, die glaubten, dass allein Einwanderungsthemen die Bevölkerung interessierten, sagte er. Für die Menschen seien andere Fragen wichtiger: "Dazu gehören der Fachkräftemangel, die Folgen der Digitalisierung für Deutschland, die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme oder eine vernünftige Versorgung in der Pflege."

Auf einer Reihe von CDU-Regionalkonferenzen werben Annegret Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz derzeit für sich. Spahn stieß zuletzt auch in der eigenen Partei auf Kritik, weil er eine Abstimmung über den UN-Migrationspakt auf dem CDU-Parteitag im Dezember forderte und eine Verschiebung der Annahme des Abkommens durch Deutschland vorschlug. Kramp-Karrenbauer kündigte ihrerseits an, die Regelung für die doppelte Staatsbürgerschaft kippen zu wollen, wenn sie zur neuen CDU-Chefin gewählt wird.

Kritik von SPD und Pro Asyl

Auch vom Koalitionspartner SPD kam eine erste - wenn auch knappe - Reaktion zu Merz' Äußerungen. Bundesvorstandsmitglied Niels Annen schrieb auf Twitter: "In der oberen Mittelschicht scheint man inzwischen das Grundgesetz in Frage zu stellen."

Klare Kritik äußerte die Organisation "Pro Asyl". Die Union dürfe nicht die "Parolen und Zerrbilder der extremen Rechten" übernehmen und damit die Fundamente des Rechtsstaates untergraben, erklärte deren Geschäftsführer Günther Burkhardt. Er warf Merz vor, "im Heuhaufen ahnungslos tuend zu zündeln". Rechtspopulisten in Deutschland und in der EU instrumentalisierten Flüchtlinge und das Asylrecht, "um auf Stimmenfang zu gehen".

Burkhardt wies darauf hin, dass das internationale und europäische Flüchtlingsrecht Vorrang hätten vor dem deutschen Grundgesetz. Vor Zurückweisung in Verfolgungssituationen schützten die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. "Ein Spitzenpolitiker muss dies wissen."