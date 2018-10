Es ist der Beginn vom Ende der Ära Merkel: Die CDU-Chefin will im Dezember den Parteivorsitz abgeben. Nach Ende der Legislaturperiode zieht sie sich aus der Politik zurück.

CDU-Chefin Angela Merkel gibt nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Hessen-Wahl die Parteiführung ab, will aber bis zum Ende der Wahlperiode 2021 Kanzlerin bleiben. Dann will sie sich ganz aus der Politik zurückziehen, kündigte die 64-Jährige an.

Bei der nächsten Wahl wolle sie nicht wieder als Kanzlerin antreten, sagte Merkel. Sie will auch nicht wieder für den Bundestag kandidieren.

Keine Empfehlung für Parteivorsitz

Die Entscheidung sei das Ergebnis eines längeren Prozesses des Überlegens. Die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen zeigten, dass es sich nicht nur um ein Kommunikationsproblem der Großen Koalition handele. "Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel", sagte sie. Es sei jetzt an der Zeit, "ein neues Kapitel aufzuschlagen".

Merkel gab keine Nachfolge-Empfehlung für den CDU-Parteivorsitz ab. Erste Nachfolge-Kandidaten hatten sich bereits positioniert: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will beim Parteitag als Nachfolgerin kandidieren. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz wollen antreten.

Brinkhaus spricht von souveräner Entscheidung

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus begrüßte den Verbleib Merkels an der Regierungsspitze. "Wir freuen uns, dass sie das Amt als Bundeskanzlerin weiter ausüben will", erklärte Brinkhaus im Namen der Fraktion. Zu der Ankündigung Merkels, im Dezember nicht erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, erklärte Brinkhaus: "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion spricht Angela Merkel für ihre souveräne Entscheidung Respekt und Anerkennung aus."