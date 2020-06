Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof der Firma Tönnies hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet einen Lockdown über den gesamten Kreis Gütersloh verhängt. Dieser solle bis zum 30. Juni gelten.

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies schränken die Behörden das öffentliche Leben im gesamten Kreis Gütersloh nun doch massiv ein. Erstmals in Deutschland werde ein Kreis wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, wie sie im März gegolten hätten, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 30. Juni - auch für den benachbarten Kreis Warendorf, dort aber nicht flächendeckend. Es handele sich um Vorsichtsmaßnahmen, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen, so Laschet weiter.

Im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher "größte Infektionsgeschehen" in Deutschland. Von 7000 Mitarbeiter der Firma Tönnies wurden 1553 positiv getestet, die meisten in der Abteilung Felischzerteilung. Hinzu kämen laut Laschet einige Fälle aus dem familiären Umfeld der Betroffenen, deren Zahl aber noch nicht bekannt sei. Bei Nicht-Mitarbeitern von Tönnies im Kreis Gütersloh habe man nur 24 Infizierte, so Laschet.

Tests ausgeweitet - Quarantäne kontrollieren

Die Behörden werden die Tests in der Bevölkerung massiv ausweiten, betonte der Regierungschef. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben. Eine Mahlzeit am Tag zu reichen, reiche nicht aus, so Laschet. Die Menschen in Quarantäne müssten intensiv betreut werden.

Allerdings gestaltet sich die Einhaltung der Quarantäne schwierig, in der sich nunmehr die rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter und ihre Familien befinden. Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, sagte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren.