Medienberichte zu Limburg War es ein Terroranschlag?

Nach dem Lkw-Zwischenfall in Limburg gibt es Berichte über einen terroristischen Hintergrund. LKA und Staatsanwaltschaft bestätigen diese jedoch nicht. Laut SWR soll der Täter aus Syrien kommen und seit 2015 in Deutschland leben.

Nach dem Lkw-Zwischenfall im hessischen Limburg gehen Sicherheitsbehörden offenbar von einem terroristischen Hintergrund aus. Das berichten ZDF und "Bild" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Auf Nachfrage wollte das LKA die Meldung nicht bestätigen: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus." Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen geben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt sind die Hintergründe nach wie vor unklar. Es sei noch zu früh für Wasserstandsmeldungen zur Motivlage, sagte Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft der dpa. Man ermittele in dem Fall - und zwar in alle Richtungen.

Täter soll aus Syrien kommen

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach SWR-Informationen um einen 32-jährigen Syrer, der seit 2015 in Deutschland lebt. Unmittelbar vor der Tat soll er bereits bei anderen Lkw vergeblich versucht haben, die Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen, heißt es in Ermittlungskreisen. Das Motiv für die Tat ist weiter unklar, der Mann mit dem Namen Omar A. I. war deutschen Sicherheitsbehörden bislang nicht aufgefallen. Neben einem versuchten Anschlag halten die Ermittler auch eine psychisch bedingte Amok-Fahrt für möglich.

Am Montagabend hatte ein Lastwagen mehrere Autos in Limburg gerammt. Dabei wurden neun Menschen verletzt. "Niemand ist schwer verletzt", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Fahrer soll aus dem Lkw gezerrt worden sein

Der Lkw war zuvor gestohlen worden. Laut "Frankfurter Neue Presse" wurde der eigentliche Fahrer des Lasters aus dem Wagen gezerrt. Als er vor einer roten Ampel wartete, habe der Unbekannte die Fahrertür des Lkw aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt, so der Fahrer. "Was willst Du von mir?", habe er den Mann gefragt. "Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt", heißt es weiter in dem Bericht.

Die Polizei nahm den Mann fest. Die Hintergründe blieben weiter unklar. Auch zur Identität des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizei warnte vor Spekulationen. Am frühen Morgen schlossen die Ermittler zudem die Spurensicherung vor Ort ab. Der Laster wurde abgeschleppt. Er werde weiter in einem Polizeigebäude untersucht, sagte ein Sprecher.

Mit Informationen von Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte