Nach dem Anschlag von Halle will das Bundeskabinett das Waffengesetz erneut verschärfen. Die Effektivität dieses Schritts wird bezweifelt. Auch der Entzug einer Waffenbesitzkarte soll leichter werden.

Von Angela Tesch, ARD-Hauptstadtstudio

Die Toten von Halle, der ermordete Regierungspräsident Lübke - diese Taten gingen von Menschen aus, die keine Sicherheitsbehörde im Blick hatte.

"Aber wir müssen schon Konsequenzen ziehen aus dem, was wir wissen. Nämlich, dass die rechtsextremistische Szene außerordentlich gewaltbereit und waffenaffin ist."

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und seine Länderkollegen - die Zulassung von Waffen ist Ländersache - wollen den Besitz und den Zugang für Extremisten erschweren. Ziel sei, so der niedersächsische Innenminister Pistorius (SPD):

"Wenn jemand auffällig wird, ob die Voraussetzungen dafür bestehen, die Waffenerlaubnis zu entziehen. Was jetzt hinzukommen soll, dass die Möglichkeit einer Regelabfrage, vor Erteilung einer Waffenerlaubnis geschaffen wird. Das haben wir auf der Innenministerkonferenz in den letzten zwei Jahren mehrfach besprochen. Es war keine Einstimmigkeit herzustellen, inzwischen ist das so."

Das Gesetz verlangt "Zuverlässigkeit"

Wer in Deutschland eine Waffe und das Zubehör legal erwerben und anmelden will, wird bislang nicht nach seiner Gesinnung gefragt. Er oder sie müssen 18 Jahre alt sein, Ausnahmen sind möglich. Das Gesetz verlangt "Zuverlässigkeit", das heißt: Nicht vorbestraft und nicht Mitglied in einer verbotenen Organisation oder Partei. Die "Persönliche Eignung" meint: Geschäftsfähig, kein Alkoholiker oder Junkie und nicht leichtsinnig im Umgang mit Waffen und Munition. Und es muss glaubhaft gemacht werden, warum eine Waffe gebraucht wird, zum Beispiel als Jäger, Sportschütze oder Waffensammler.

Das Gesetz sei streng genug, sagt der innenpolitische Sprecher der FDP, Kuhle, und warnt vor einem Generalverdacht gegen alle Waffenbesitzer.

"Es ist heute schon möglich, Menschen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen, den Waffenschein abzunehmen, ihnen schon gar keine Waffenerlaubnis zu geben. Das müssen die Innenminister der Länder jetzt konsequent durchsetzen und einen Vorschlag machen, wie die Kommunikation zwischen der Waffenbehörde und dem Verfassungsschutz verbessert werden kann."

Grüne halten Verschärfung des Waffenrechts für "dringend notwenig"

Eine enge Zusammenarbeit der Behörden fordern auch die Grünen im Bundestag. Die innenpolitische Sprecherin Mihalic, die Polizistin war, bevor sie in den Bundestag gewählt wurde, sieht andere Sicherheitslücken im Gesetz:

"Ja, unser bisheriges Waffenrecht hat eben nicht dazu geführt, dass sich nicht zahlreiche Rechtsextremisten ganz legal bewaffnen konnten. Es gibt große Probleme bei den Sicherheitsbehörden, bekannte Rechtsextremisten zu entwaffnen. Das sehen wir beim Reichsbürgerphänomen. Das heißt, eine Verschärfung des Waffenrechts an dieser Stelle ist dringend notwendig."

Seehofer fordert, auch für Waffenteile eine Waffenbesitzkarte einzuführen. Das steht schon im Gesetz, und Mihalic verweist darauf, dass der Attentäter von Halle zum Teil aus ganz normalen Gegenständen Waffen zusammengebaut hat. Im Antrag der Grünen-Fraktion steht deshalb, "dass man auch solche Selbstbausätze in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen muss, und da erwarten wir einen Vorschlag von der Bundesregierung, wie man das gegebenenfalls auch reglementieren kann".

Im Kabinett steht heute - neben einer Verschärfung des Waffenrechts - auch die Bekämpfung von Hass-Kriminalität auf dem Programm. Netzwerkbetreiber sollen unter anderem verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Inhalte an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten.