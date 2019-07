Bislang hielt das bayerische Kitzingen mit 40,3 den deutschen Hitzerekord. Doch der ist nun gebrochen: In Geilenkirchen in NRW wurden noch 0,2 Grad mehr gemessen. Dieser Rekord könnte aber schon morgen fallen.

Der 24. Juli 2019 war der heißeste Tag in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Geilenkirchen nördlich von Aachen seien 40,5 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mit. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2015 gebrochen. damals war an zwei Tagen im bayerischen Kitzingen 40,3 Grad gemessen worden.

Unter 30 Grad nur an der Küste und auf den Bergen

Auch in vielen anderen Orten Deutschlands war es extrem heiß: Außer in Geilenkirchen wurde auch in Saarbrücken die 40-Grad-Marke überschritten. Temperaturen knapp darunter wurden verbreitet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemessen.

Mit dem Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle rechnen die Meteorologen allerdings erst am Donnerstag. Werte unter 30 Grad sind dann vermutlich nur unmittelbar an der Ost- und Nordseeküste oder auf den Bergen oberhalb von tausend Metern zu finden.