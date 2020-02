Die Bluttat von Hanau hat Bestürzung und große Anteilnahme ausgelöst. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte Hass und Rassismus in jeglicher Form. Im Laufe des Tages sind Mahnwachen und Demonstrationen geplant.

Nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel weist nach der Gewalttat von Hanau vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen und rassistischen Motiven heraus gehandelt hat.

"Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift", sagte Merkel in Berlin. Und dieses Gift sei "schuld an schon viel zu vielen Verbrechen". Die Bundeskanzlerin verwies auf die Morde der rechtsextremistischen Terrorzelle NSU, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den antisemitischen Anschlag von Halle.

"Die Bundesregierung und alle staatlichen Institutionen stehen für die Rechte und Würde eines jeden Menschen in unserem Land", betonte Merkel. "Wir unterscheiden Bürger nicht nach Herkunft oder Religion. Wir stellen uns denen, die versuchen, in Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und Entschlossenheit entgegen."

Den Angehörigen der Opfer drückte Merkel ihre Trauer und Betroffenheit aus. Sie hoffe, dass die landesweite Anteilnahme den Betroffenen ein wenig Kraft geben möge.

Steinmeier: Stehe an der Seite aller Bedrohten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, er stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht würden: "Sie sind nicht allein." Er sei auch überzeugt, dass die große Mehrheit der Menschen in Deutschland diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt verurteile.

Esken: Müssen rechten Terror endlich als solchen benennen

SPD-Chefin Saskia Esken schrieb auf Twitter: "Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland. Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden."

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verurteilte die Tat von Hanau als "Angriff auf uns alle, auf die Freiheit in unserem Land". Dass mitten in Deutschland Menschen aus rechtem Hass und Rassismus getötet würden, mache ihn wütend. Er rief für den Abend zu einer Mahnwache vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. "Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus", schrieb Klingbeil auf Twitter.

Fasching in Hanau abgesagt

Auch die Stadt Hanau lud für den Abend zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz ein. Oberbürgermeister Claus Kaminsky sprach von "den bittersten, traurigsten Stunden, die diese Stadt in Friedenszeiten jemals erlebt hat". Für Rassismus und Hetze dürfe es keinen Platz geben. Den in der Stadt traditionell gefeierten Fasching sagte Kaminsky ab.

Sondersitzung des Bundestag-Innenausschusses

Der Innenausschuss im Bundestag plant am kommenden Donnerstag eine Sondersitzung zur Gewalttat von Hanau, um die Hintergründe zu beleuchten. "Dieser Anschlag galt unserer freiheitlichen Art zu leben und trifft uns tief", betonte die Ausschussvorsitzende Andrea Lindholz (CSU). "Mein aufrechtes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünsche ich vollständige und schnelle Genesung."