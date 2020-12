Nach Amokfahrt in Trier Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Nach der tödlichen Amokfahrt mit einem Auto in der Trierer Innenstadt kommt der dringend tatverdächtige Mann in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft der rheinland-pfälzischen Stadt mit.

Der 51-Jährige Autofahrer, der in der Innenstadt von Trier mit seinem Fahrzeug mehrere Menschen getötet haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Trier.

Der Mann hat der Polizei zufolge ausgesagt. Zu Inhalten könne man zunächst keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als mehrfachen Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung ein.

Unklar blieb zunächst, ob der Mann bei der Vorführung vor dem Richter auch Angaben zu seinem Motiv machte. Im Laufe des Tags sollen weitere Einzelheiten von Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt werden.

Täter soll fünf Menschen getötet haben

Im Raum hatte auch gestanden, ob der von der Staatsanwaltschaft als psychisch auffällig beschriebene mutmaßliche Todesfahrer in die Psychiatrie statt in Untersuchungshaft kommt.

Der in Trier geborene Mann fuhr am Dienstagnachmittag in Schlangenlinien durch die Trierer Innenstadt und überfuhr wahllos Menschen. Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby, drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie ein 45 Jahre alter Mann - der Vater des getöteten Babys.

14 weitere Menschen wurden verletzt. Der Mann war nur vier Minuten nach der Alarmierung der Polizei gestoppt und festgenommen worden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Amokfahrer ohne organisierten Hintergrund handelte. Auch Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es bislang nicht.