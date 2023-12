Kartoffelsalat und Skiurlaub Was Scholz und Co. an Weihnachten machen Stand: 24.12.2023 08:56 Uhr

Nach diesem turbulenten Jahr kehrt auch in der Politik ein wenig Ruhe ein. Was Scholz, Linder, Habeck und Co. an Weihnachten machen - und ein Geschenktipp aus Bayern.

Von Leon Vucemilovic, ARD-Hauptstadtstudio

Das letzte Gesetz für dieses Jahr ist beschlossen, die letzte Rede ist gehalten. Wenn im Bundestag das Licht ausgeht, stehen die ersten Politikerinnen und Politiker vermutlich schon unterm Weihnachtsbaum - oder in der Küche. So wie Bundesbauministerin Klara Geywitz: "Egal, ob das Jahr turbulent war oder nicht turbulent, mache ich Weihnachten die Handys aus, mache Kartoffelsalat mit Würstchen und setze mich mit meinen Kindern an den Tisch und esse das."

Kulinarisch abwechslungsreicher hält es Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Er ist nahe der französischen Grenze aufgewachsen, deshalb gibt es bei ihm immer einen Mix aus deutschen und französischen Gerichten.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus stimmt jedes Jahr aufs Neue demokratisch mit ihrer Familie ab, was es zu Weihnachten gibt. Ganz so demokratisch läuft es bei CDU-Chef Friedrich Merz nicht überall: Beim Weihnachtsbaum lässt er nicht mit sich reden - der gehört für ihn zur "deutschen Leitkultur".

Eishockey und Ski

Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch muss sich erstmal von diesem Jahr erholen. Er war vor Kurzem noch Fraktionschef im Bundestag - jetzt gibt es keine Linken-Fraktion mehr. Nur Herumhängen ist aber auch nicht sein Ding. Weihnachten ist für ihn die Gelegenheit, zu den Eisbären Berlin zu gehen und Eishockey zu schauen: "Die spielen zum Beispiel am zweiten Weihnachtstag und da werde ich auf jeden Fall präsent sein."

Sport scheint ein Trend zu sein. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wird sogar selbst aktiv. Er verbringt "Weihnachten ganz in Ruhe und die Tage danach auf der Skipiste".

Andere sind da traditioneller unterwegs. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zum Beispiel: "Wir werden schön in den Schweriner Dom gehen. Und danach geht es ganz traditionell auf die Insel Hiddensee. Da ist es so schön ruhig, da kann man wirklich mal das ganze Jahr ein paar Tage hinter sich lassen und Kraft für das Neue tanken."

Weihnachtsgeschenke von Söder

Jetzt wäre die Gelegenheit, ein paar Tage lang Abstand zu gewinnen. Aber nicht jeder fährt weg. Bundesfinanzminister Christian Lindner braucht das offenbar nicht: "Wir feiern mit der Familie in Berlin, hier ist ja unser Lebensmittelpunkt. Und ich freue mich auf Zeit mit Familie und Freunden."

CSU-Chef Markus Söder wird vermutlich nicht mit Lindner feiern. Er hätte da aber schon eine Geschenkidee: den neuen Porschekatalog. "Ich glaub, da steht er drauf."

In der Sendung von Markus Lanz sollte Söder sich kürzlich auch ein Weihnachtsgeschenk für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck überlegen. Er schlug "eine Video-Kassette mit den 100 besten Reden von Hubert Aiwanger" vor.

Ob sich die Beschenkten über das freuen würden, was Markus Söder ihnen unter den Weihnachtsbaum legen will?

Scholz fährt in den Urlaub

Ob sich Habeck über die Filme mit dem Bayerischen Vize-Ministerpräsidenten freuen würde, sei mal dahingestellt. Zu Weihnachten ist ihm aber sowieso eher nach "Lachen, Reden, Musik hören und Kochen mit der Familie".

Und Olaf Scholz? Gerade frisch von Corona genesen, freue auch der Kanzler sich auf ein paar ruhige Tage, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit: "Er wird einen Urlaub antreten, er wird gemeinsam mit seiner Frau reisen und auch pünktlich zur Neujahrsansprache in Berlin zurück sein." Wohin Scholz fährt, will er aber nicht erzählen - damit er seinen Urlaub ungestört genießen kann.