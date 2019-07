Vor 75 Jahren scheiterte das Attentat auf Hitler. Kanzlerin Merkel und die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer betonten vor Rekruten der Bundeswehr, wie wichtig das Vermächtnis der Widerstandskämpfer bis heute ist..

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer haben am 75. Jahrestag des Hitler-Attentats die Verdienste der Widerstandskämpfer und ihre Rolle als Vorbilder für die Bundeswehr gewürdigt. "Die Offiziere um Graf Claus Schenk von Stauffenberg begehrten gegen Hass und Verbrechen auf. Sie sahen es als ihre soldatische Pflicht an", sagte Kramp-Karrenbauer vor 400 Rekruten, die auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums mit einem feierlichen Appell ihr Gelöbnis ablegten.

An die Rekruten gewandt sagte die Ministerin, dass ihr Dienst in der Tradition des 20. Juli stehe. Denn auch heute erlebe Deutschland, dass Politiker als Volksverräter beschimpften würden. Zudem gebe es "Angriffe auf die Werte unserer Verfassung" und "Hetze von Populisten und politischen Brandstiftern".

Auch heute brauche Deutschland Streitkräfte, die die Werte des Landes verteidigten. "Ihr Dienst verlangt Respekt ab", so die Verteidigungsministerin. "Soldatischer Dienst erfordert Gewissen und Haltung, keinen Kadavergehorsam", sagt Kramp-Karrenbauer.

"Gedenken weitertragen"

Auch die Bundeskanzlerin betonte vor den Rekruten, dass die Widerstandskämpfer gegen Hitler Patrioten gewesen seien. Es sei nicht nur die Pflicht, das Gedenken an sie weiterzutragen, sondern sich auch an das Vermächtnis der Männer und Frauen zu erhalten.

"Wir sind es den Widerstandskämpfern schuldig, Rassismus und Antisemitismus entgegen zu treten", so Merkel. Die Rekruten und Soldaten der Bundeswehr stünden für ein menschliches Deutschland. Sie erinnert ebenso wie Kramp-Karrenbauer daran, wie fordernd der Dienst der Soldaten sei. "Ich zolle ihnen dafür Respekt", sagte die Bundeskanzlerin.

Widerstand als Vorbild

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis 89 weitere Beteiligte und Unterstützer hin.

Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus erklärte, der 20. Juli erinnere nicht nur an Stauffenberg und seine Mitstreiter, sondern an alle Männer und Frauen, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ihr Leben eingesetzt hätten. "Sie sind in den dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte ihrem Gewissen gefolgt und haben gezeigt, dass es auch ein anderes, besseres Deutschland gab. Sie sind Vorbild - ihr Tun bleibt für uns Verpflichtung", sagte der CDU-Politiker.

Stauffenberg-Enkelin unter Gästen

Zu den geladenen Gästen gehört auch Sophie von Bechtolsheim, die Enkelin von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Historikerin hat jüngst ein Buch veröffentlicht: "Stauffenberg - mein Großvater war kein Attentäter".

An der Feierstunde werden auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, Finanzminister Olaf Scholz und Gesundheitsminister Jens Spahn teilnehmen.

Gedenken an Widerstandskämpfer

Alfred Schmit, ARD Berlin

20.07.2019 09:29 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. Juli 2019 um 09:50 Uhr.