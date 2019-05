Katholische Kirche Die Wut der frommen Frauen

In der katholischen Kirche streiken die Frauen. Die Initiative "Maria 2.0" fordert das Diakonat und das Priesteramt auch für Frauen - und bringt die männlichen Würdenträger in Erklärungsnot.

Von Anja Würzberg, NDR

Wenn Reinhard Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und oberster deutscher Katholik, zu Gesprächen mit der Regierung nach Berlin fliegt, steuert womöglich eine Pilotin das Flugzeug. Im Bundeskanzleramt trifft er auf eine Frau. Und sollte ihm beim Besuch in Berlin unwohl werden, könnte es sein, dass er von einer Ärztin behandelt wird.

Nur seinen eigenen Job, den traut Kardinal Marx einer Frau offenbar nicht zu.

Protest als Liebesbeweis

Die Anweisung aus Rom ist eindeutig: Frauen dürfen nicht geweiht werden. Sie dürfen kein Priesteramt ausüben. Basta. Wer dies anders sieht, riskiere eine Spaltung der Weltkirche, so lautet das Argument hierzulande. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz betont, ein deutscher Sonderweg sei nicht möglich.

Seit vergangenen Samstag streiken katholische Frauen der Initiative "Maria 2.0". Warum protestieren bundesweit so viele fromme Katholikinnen vor den Kirchen, verzichten auf ihre Teilnahme an der Heiligen Messe und lassen ihre Ehrenämter ruhen? Ist ihnen die katholische Kirche egal? Wollen sie Streit und Spaltung?

Mitgestalten - und zwar auf allen Ebenen

Im Gegenteil: Die Frauen von "Maria 2.0" lieben ihre Kirche und möchten sie mitgestalten - und zwar auf allen Ebenen. Sie wollen das Diakonat und das Priesteramt auch für Frauen.

Die Bischöfe sagen: Dienen dürft ihr der Kirche, liebe Frauen, aber mitentscheiden nicht. Das dürfen nur die geweihten Männer - Männer wie Kardinal Marx, wie die Bischöfe und Priester in den Gemeinden.

Doch damit geben sich diese Frauen nicht mehr zufrieden. Und ihr Kirchenstreik ist womöglich erst der Anfang.

Schrilles Alarmsignal

Die Proteste sind ein schrilles Alarmsignal für die Führungsebene der katholischen Kirche. Frauen, die der Kirche seit vielen Jahren dienen, meist ehrenamtlich. Werden diese frommen und fleißigen Frauen Gehör finden bei den mächtigen Männern in der katholischen Kirche? Falls nicht, steht nun eine große Drohung im Raum: Die stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Agnes Wuckelt, sagt voraus, dass Frauen die katholische Kirche scharenweise verlassen werden, wenn die derzeitigen Proteste keine Wirkung zeigen.

Diese Prognose ist sehr ernst zu nehmen - schließlich kommt sie aus einem Verband, der bislang nicht durch kirchenkritische Töne aufgefallen ist.

Die katholische Kirche braucht die Frauen

Die katholische Kirche braucht die Frauen dringender als die Frauen die katholische Kirche. Das haben Würdenträger wie der Magdeburger Bischof Gerhard Feige verstanden. Er glaubt, dass die Priesterweihe von Frauen kommen wird. Denn die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist keine vorübergehende Modeerscheinung, die von der katholischen Kirche mit ihrer Jahrtausende alten Tradition geflissentlich ignoriert werden kann.

Frauen gleichberechtigt an der Macht zu beteiligen, heißt vielmehr, die katholische Kirche fit für die Zukunft zu machen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einer Gesellschaft, die den Biss, die Kompetenz und die Leidenschaft von Frauen in Führung immer mehr zu schätzen lernt.

Die Bischöfe schließen einen deutschen Sonderweg in der Frage der Priesterweihe für Frauen derzeit noch aus. Sollten die Würdenträger darauf beharren, könnte es sein, dass sich in letzter Konsequenz die Frauen stattdessen auf den Weg raus aus der katholischen Kirche machen.