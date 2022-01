"Sehr viele Krankenhauseinweisungen" Expertenrat schlägt Alarm Stand: 23.01.2022 00:09 Uhr

Die Inzidenzen in Deutschland steigen so schnell, dass wohl schon sehr bald die medizinische Versorgung in einigen Regionen eingeschränkt sein dürfte. Zu diesem Schluss kommt der Expertenrat der Bundesregierung - und fordert die Politik zum Handeln auf.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnt angesichts der rasanten Anstiegs der Corona-Inzidenzen vor den Folgen für das Gesundheitssystem: "Unter den aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen steigen die Inzidenzen weiter und es ist anzunehmen, dass die medizinische Versorgung zumindest regional eingeschränkt sein wird", heißt es in einer am Abend von der Bundesregierung veröffentlichten dritten Stellungnahme des Expertenrates. "Dies kann relevante Gefährdungen, zum Beispiel bei der Versorgung von PatientInnen mit anderen Krankheiten, zur Folge haben", so das Gremium. In anderen kritischen Bereichen seien Personalausfälle bereits jetzt spürbar.

Ausdrücklich warnt der Expertenrat davor, sich angesichts der niedrigen Hospitalisierungsrate in Sicherheit zu wiegen: "Die Hospitalisierungsrate wird niedriger als bei der Delta-Variante erwartet, müsste aber eine ganze Größenordnung - etwa Faktor 10 - niedriger liegen als im vergangenen Winter, um die erwartete hohe Fallzahl zu kompensieren und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten." Davon sei aber nicht auszugehen, so die Expertinnen und Experten. "Entsprechend sind bei weiter steigenden Inzidenzen sehr viele Krankenhausaufnahmen zu erwarten."

Appell an die Politik

Ausdrücklich forderte das Gremium die Politik zum Handeln auf: Wenn weitere "kritische Marken" wie etwa eine hohe Hospitalisierungsrate erreicht würden, seien weitergehende Schutzmaßnahmen nötig. Diese Maßnahmen sollten daher "jetzt so vorbereitet werden, dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können". Zugleich zeigten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch eine Perspektive für ein Zurückfahren der Corona-Restriktionen auf: Wenn die Grundimmunität in der Bevölkerung zunehme und die Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern zurückgehe, sollten die Kontaktbeschränkungen wieder stufenweise zurückgefahren werde.