Der Kreml erhöht den Druck auf russische Klima- und Umweltschützer. Nach WDR-Recherchen hat deshalb eine prominente Umweltschützerin in Deutschland politisches Asyl beantragt. Ein bislang einmaliger Vorgang.

Von Jürgen Döschner, WDR

Alexandra Korolewa hat Angst. Angst vor dem mächtigen russischen Staat, vor dem sie soeben geflohen ist. Denn mit ihm hat sich die Direktorin und Mitbegründerin von "Ecodefense", der ältesten Umweltschutzorganisation Russlands, immer wieder angelegt.

"Wir haben uns mit jenen schwierigen Themen beschäftigt, auf die die russische Regierung sehr empfindlich reagiert - Atomkraft, der Bau von neuen Atomkraftwerken, Transport und Lagerung von Atommüll, Kohleförderung - besonders der extrem umweltschädliche Tagebau, oder Klimawandel."

"Ecodefense", oder "Ecosaschita", wie sie im Russischen heißt, ist eine kleine, aber effektive Gruppe. Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren konnte sie immer wieder kleine und große Erfolge verzeichnen. Einer der größten war die Verhinderung des geplanten Neubaus eines Atomkraftwerks bei Kaliningrad. Und erst kürzlich stoppten sie gemeinsam mit anderen Umweltgruppen die Einrichtung einer neuen Kohlemine im Kusbass.

Schikanen der Regierung

Die russische Regierung reagierte mit Schikanen - unter anderem mit einem Gesetz, wonach nichtstaatliche Organisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, sich als "Ausländische Agenten" registrieren lassen müssen.

"Als unsere Organisation 2014 in die Liste der ausländischen Agenten aufgenommen wurde, haben wir sofort entschieden, dass wir uns diesem Gesetz nicht unterordnen werden - weder den Buchstaben, noch dem Geist dieses Gesetzes. Es ist für uns unannehmbar. Deswegen haben wir keine einzige Anforderung dieses Gesetzes erfüllt, und so erhielten wir alle drei Monate neue Strafen."

Doch auch diese Strafen zahlte Ecodefense nicht - wie fast alle von dem Gesetz betroffenen NGOs. Stattdessen verklagten sie die russische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das Verfahren läuft noch.

Strafbefehle statt Strafgelder

Für Alexandra Korolewa allerdings spitzte sich die Lage in den letzten Tagen zu. Denn statt Bußgeldbescheide schickte die Staatsanwaltschaft nun Strafbefehle gegen die Leiterin der Umweltorganisation. Umgerechnet 30.000 Euro soll sie zahlen - oder bis zu zwei Jahre in Haft. Eine neue Dimension der Repression. Also packte sie ihre Sachen und verließ das Land.

"Wir sind der Meinung, dass die Verfolgung meiner Person, die formal aussieht wie eine Strafverfolgung wegen einer nicht gezahlten Strafe, in Wirklichkeit eine politische Verfolgung ist, die begonnen hat, lange bevor das Gesetz über 'ausländische Agenten' in Kraft trat."

Aus diesem Grund hat sie - als erste prominente russische Umweltaktivistin - politisches Asyl in Deutschland beantragt. Die einzige Möglichkeit, um den Drohungen der russischen Staatsmacht, um der Angst zu entgehen. "Vorübergehend fühle ich mich jetzt sicher," sagt sie. "Aber ich mache mir große Sorgen um meine Kollegen, die in Russland geblieben sind."