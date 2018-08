Der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts, der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden Mitte August Journalisten anpöbelte, verlässt den Polizeidienst in Sachsen.

Der beim Landeskriminalamt (LKA) beschäftigte "Pegida"-Anhänger, der das umstrittene Polizeivorgehen gegen das ZDF ausgelöst hatte, verlässt die Polizei.

Das teilte die Behörde mit. Im LKA habe es ein Gespräch mit dem Tarifangestellten und seinem Anwalt gegeben, in dem der Mitarbeiter Gelegenheit gehabt habe, "seine Sicht auf den Sachverhalt darzustellen", erklärte das LKA. Mit seiner Zustimmung werde der Beschäftigte nun "eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen."

Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten

Der Mann war bislang Tarifangestellter im LKA und hatte dort Medienberichten zufolge im Dezernat für Wirtschaftskriminalität Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten.

Die Abordnung werde zum 3. September 2018 wirksam. Der Mann mit dem Anglerhut in Deutschlandfarben hatte am Rande einer Pegida-Demonstration beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sachsen lautstark gegen Fernsehaufnahmen des ZDF protestiert.

Der Vorfall in Dresden hatte sich während des Besuchs von Merkel in der sächsischen Landeshauptstadt ereignet, als Anhänger der AfD und der "Pegida"-Bewegung gegen Merkel demonstrierten. Ein Kundgebungsteilnehmer hatte die ZDF-Journalisten bedrängt und eine polizeiliche Überprüfung des Teams ausgelöst, das daraufhin festgehalten wurde.

