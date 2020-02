In Bayern gibt es zwei weitere Coronavirus-Infektionen. Der besonders betroffene Autozulieferer öffnet wieder. Im Bundestag geht es um Vorbeugemaßnahmen. Und in China steigt die Zahl der Neuinfektionen - allerdings etwas langsamer.

Die Zahl der am neuen Coronavirus Erkrankten in Bayern ist auf 14 gestiegen. Es gebe zwei neue Fälle, erklärte das bayerische Gesundheitsministerium. Auch sie stünden im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei dem die meisten bislang bekannten Betroffenen arbeiten. Einzelheiten will das Ministerium heute mitteilen.

Dort war eine infizierte Kollegin aus China zu Gast, die ihre Erkrankung erst auf dem Rückflug bemerkt hatte. Nach zwei Wochen öffnet Webasto heute seine Firmenzentrale wieder. Der Hersteller von Cabriodächern und Standheizungen hatte den Standort mit rund 1000 Mitarbeitern geschlossen, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Die Inkubationszeit des neuen Virus beträgt etwa 14 Tage.

Insgesamt gibt es in Deutschland nun 16 bestätigte Corona-Fälle. Das Virus wurde auch bei zwei Menschen nachgewiesen, die von China nach Deutschland ausgeflogenen worden waren.

Bundestag berät am Nachmittag

Am Nachmittag berät der Bundestag über die Lage und mögliche Vorbeugemaßnahmen. CDU, CSU und SPD haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Angesichts zahlreicher kursierender Falschmeldungen und Gerüchte dürfte es den Regierungsfraktionen vor allem darum gehen, die Diskussion zu versachlichen.

In China stieg die Zahl der Corona-Toten zuletzt etwas weniger stark an. Die staatliche Gesundheitskommission berichtete am Morgen von 97 weiteren Toten innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Von Montag auf Dienstag waren es noch 108 weitere Tote gewesen. Insgesamt sind demnach bisher 1113 Menschen an der Krankheit gestorben.

Mehr als 44.600 Infizierte in China

Auch die Zahl der Infizierten stieg mit 2015 neuen Fällen den zweiten Tag in Folge weniger stark an. Betroffen sind nun offiziell insgesamt 44.653 Menschen in Festlandchina. Ausländische Experten gehen jedoch davon aus, dass eine große Zahl an Infektionen unerkannt geblieben ist. Die Erkrankung verläuft oftmals ohne Symptome.

Zudem änderte die chinesische Gesundheitskommission nach eigenen Angaben die Zählweise: Menschen, bei denen Lungenkrankheit zwar mit einem Test nachgewiesen wurde, die aber keine Symptome zeigen, würden seit einigen Tagen nicht mehr in die Statistik aufgenommen - ein Vorgehen, dass der Definition der Weltgesundheitsorganisation klar widerspricht.