In Genf beraten Experten über Therapien und Vorsorgemaßnahmen gegen das Coronavirus. Eines der zentralen Themen ist die Suche nach einem Impfstoff. Warum gibt es diesen noch nicht?

Von Friederike Hofmann, WDR

Weltweit forschen zahlreiche Institute und Unternehmen an einem Impfstoff, zum Beispiel das Institut für Virologie der Universität Marburg. Eine Tübinger Biotechfirma soll eine führende Rolle bei der Suche nach einem Impfstoff übernehmen und hat dafür mehrere Millionen Euro von einer internationalen Impfstoff-Initiative erhalten. In anderen Ländern wie den USA oder China wird ebenfalls geforscht.

Es dauere mindestens ein Jahr, bis klar sei, ob ein Mittel wirkt und sicher ist, schätzt Stephan Becker, Direktor des Instituts für Virologie an der Philipps Universität Marburg und Koordinator des Forschungsbereichs neu auftretende Infektionskrankheiten am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF). Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Prof. Dr. Klaus Cichutek, erwartet erste klinische Tests mit Impfstoffen gegen das neue Corona-Virus im Laufe des Jahres.

"Die Entwicklung eines Impfstoffes an sich kann recht schnell gehen", sagt Luka Cicin-Sain vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Allerdings dauere die Prüfung, ob ein Impfstoff wirksam und sicher sei in Deutschland relativ lange. "Es kann sein, dass es in anderen Ländern schneller geht als in Deutschland, weil die administrativen Hürden nicht so hoch sind", so Cicin-Sain. An Tierversuchen komme man bei Impfstoffen nicht vorbei, da dies der einzige Weg sei, die Stoffe auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen zu testen.

Kürzlich hat die WHO den internationalen Notstand ausgerufen. Für die Impfstoffentwicklung ist das ein Vorteil. "Der Notstand gibt uns die Möglichkeit, noch einfacher international zu kooperieren. Beispielsweise können wir Absprachen über Tests deutscher Impfstoffentwicklungen in den USA oder Australien jetzt rascher mit den jeweiligen Staaten besprechen. Außerdem ist das Ausrufen des Notstands auch ein Signal an die Firmen und die universitären Impfstoffentwickler, ihre bisherigen Impfstoffkonzepte auf das neue Coronavirus umzustellen", sagte Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, des Bundesinstituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, in einem Interview mit dem "Tagesspiegel".