Es werden mehr Großveranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden müssen - davon geht Gesundheitsminister Spahn aus. Darunter leidet auch die Wirtschaft. Die Koalitionsspitzen beraten am Abend, wie sie unterstützt werden kann.

Wegen der weiter steigenden Zahl an Coronainfektionen erwartet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weitere merkliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Sicherheit gehe vor. Daher würden noch mehr Großveranstaltungen abgesagt werden müssen, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.

Koaltionsausschuss berät über Kurzarbeitergelt

Absagen großer Veranstaltungen hätten besonders für kleinere Betriebe, Handwerker, Gastronomen oder Dienstleister große wirtschaftliche Folgen. "Daher sollten wir hier über eine gezielte und zügige Hilfe nachdenken", twitterte er - auch mit Blick auf den Koalitionsausschuss am Sonntagabend in Berlin.

Die Spitzen von Union und SPD wollen bei dem Treffen im Kanzleramt über Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft im Zuge der Corona-Krise beraten. Unter anderem könnten die Hürden für Unternehmen gesenkt werden, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.

Im Raum stehen auch sogenannte Überbrückungskredite, um Unternehmen kurzfristig finanziell zu helfen, ebenso Bürgschaften oder Steuerstundungen. "Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen", erklärte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, der an dem Treffen teilnimmt. "Wir wollen keinen Coronaschock für die deutsche Wirtschaft."

Zahl der Infektionen steigt auf 847

Die Zahl der bestätigten Fälle stieg inzwischen auf 847. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen mit inzwischen 392 Fällen. Mehr als 200 davon entfallen auf den Landkreis Heinsberg, dem größten Infektionsherd in Deutschland.

Auch aus Baden-Württemberg wurden viele neue Fälle gemeldet. Dort sind 182 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In Bayern sind es 148. Die meisten anderen Bundesländer registrierten bisher nur Einzelfälle. Sachsen-Anhalt ist weiter das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

Kritik an "Corona-Schulferien"

Zuletzt hatte es Kritik daran gegeben, dass etwa Bundesligaspiele und andere Massenveranstaltungen in Deutschland zum Großteil wie geplant stattfinden, während anderswo in Europa restriktiver vorgegangen wird.

Dem stellte sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, entschieden entgegen. "Wir können doch nicht das öffentliche Leben stilllegen, und die Leute sitzen alle zu Hause und verfolgen vor dem Fernseher gebannt den Corona-Liveticker, obwohl es nur sehr wenige Menschen gibt, die sich mit einem relativ milden Virus angesteckt haben", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Er mahne zu "realistischer Gelassenheit". Auch in einem Fußballstadion sei die Wahrscheinlichkeit, dass der Fan nebenan Corona habe, extrem gering. "Gesetzliche Verbote für Großveranstaltungen halte ich nicht für zielführend."

Bundesweite Schulschließungen wären Gassen zufolge "eine hysterische Überreaktion." In Italien sei die Lage mit Tausenden Infizierten und mehr als 200 Toten eine ganz andere. "Dort gab es die Notwendigkeit zu reagieren." Ob die Schließungen in Italien die richtige Entscheidung gewesen sei, werde sich zeigen, sagte. "Aber mit der Situation in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ist das nicht vergleichbar", betonte der KBV-Chef.

